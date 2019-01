Advertisement

Continuano anche per il 2019 le assunzioni di Ferrovie dello Stato. Dopo gli oltre 5000 inserimenti che hanno garantito al principale vettore ferroviario italiano, per il quarto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento Best Employer of choice 2018 quale azienda più ambita dai giovani laureati, sono ora disponibili sul portale aziendale siv-recruiting.gruppofs.itziendale due nuove Offerte di lavoro a tempo indeterminato per laureati nei settori legale e finanziario.

Vediamo di seguito quali sono le figure ricercate, [VIDEO] i requisiti richiesti e le modalità per l’invio delle domande.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato per Specialisti legali: requisiti e sede di lavoro

Il Gruppo FS ricerca 2 Specialisti legali, un Senior e uno Junior, da assumere presso la sede di Firenze della società controllata Italferr.

L’offerta di Lavoro è rivolta a laureati in Giurisprudenza con abilitazione all’albo.

Si richiedono almeno 5 anni di esperienza presso uno studio legale o in una società a partecipazione pubblica (per la posizione senior) o almeno 2 anni di esperienza (per la posizione junior) maturata presso uno studio legale o una società, in entrambi i casi con una buona conoscenza del Codice appalti e della contrattualistica societaria. Necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.

Il GruppoFS assume Specialisti finanze: requisiti e sede di lavoro

La seconda posizione aperta per quanto riguarda le assunzioni di Ferrovie dello Stato riguarda la ricerca di 2 Specialisti Finanza da assumere presso la Direzione Centrale Finanza, Investor Relations e Patrimonio del Gruppo FS, con sede a Roma. Per questa posizione di ricercano candidati con Laurea Magistrale in discipline Economiche.

Richiesta un’esperienza di almeno 4 anni maturata nei settori Bancario Industriale e/o di Consulenza con una conoscenza avanzata dei pacchetti Office e Bloomberg e della lingua inglese (livello C1/C2 del Quadro di riferimento europeo).

Domande assunzioni Ferrovie dello Stato: scadenza e selezioni

Per entrambe le offerte di lavoro, [VIDEO] la domanda dovrà essere inviata attraverso in modalità on line attraverso il portale Lavora con noi di Ferrovie dello Stato entro la scadenza del prossimo 10 gennaio 2019. Il percorso di selezione prevede alcune prove atte ad approfondire il profilo attitudinale, le aspettative e le conoscenza di base dei candidati, un test per la valutazione delle conoscenze della lingua inglese e un colloquio per la verifica delle competenze specialistiche da sostenere con i responsabili dell'area professionale di inserimento della risorsa.

Ai candidati che supereranno il percorso di selezione sarà proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.