Stanno per partire le assunzioni di Ferrovie dello Stato annunciate all’inizio dell’anno dall’Amministratore Delegato Gianfranco Battisti. Nell’illustrare le linee guida del Piano industriale del Gruppo, Battisti aveva infatti parlato di un piano assunzioni di 4.000 unità da inserire nelle società del Gruppo FS entro la fine del 2019.

Le prime offerte di lavoro sono ora apparse nella sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale di Ferrovie dello Stato e riguardano giovani diplomati da formare ed inserire come macchinisti e tecnici presso diverse sedi su tutto il territorio nazionale.

Potrete trovare di seguito maggiori dettagli per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’invio della domanda ed il successivo iter di selezione.

Ferrovie dello Stato - Lavora con noi: assunzioni di Macchinisti

Il Gruppo FS ricerca giovani diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Macchinista Ferroviario da inserire in Mercitalia Rail srl.

I requisiti richiesti sono un’età compresa tra 18 e 29 anni e un diploma di maturità, preferibilmente tecnica, conseguita con una valutazione di almeno 70/100. Si richiede, inoltre, la conoscenza di una lingua straniera, la disponibilità a lavorare su turni non cadenzati nelle 24 ore e, ovviamente, la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale. L’iter di selezione prevede il superamento di test attitudinali, un colloquio tecnico e un colloquio motivazionale.

I candidati selezionati sosterranno un tirocinio di 5 mesi, durante il quale percepiranno un’indennità di partecipazione mensile, al termine del quale saranno inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi presso una delle sedi di Mercitalia Rail srl distribuite in tutta Italia.

La domanda dovrà essere inviata online entro la scadenza del 24 febbraio 2019.

Offerta di lavoro per Tecnici Polifunzionali su Ferrovie dello Stato - Lavora con noi

La seconda offerta di Lavoro di Ferrovie dello Stato per diplomati riguarda la posizione di Tecnici Polifunzionali da assumere anch’essi presso gli impianti di Mercitalia Rail srl su tutto il territorio nazionale.

Anche per questa posizione si richiede un’età compresa tra 18 e 29 anni e il possesso di un diploma tecnico con una votazione minima di 70/100.

Oltre alla conoscenza di una lingua straniera e alla disponibilità a lavorare su turni nelle 24 ore, si richiede il possesso della patente di guida A o B.

Iter di selezione e di inserimento dei candidati prescelti sono identici a quanto previsto per i Macchinisti, con domanda da inviare online attraverso Ferrovie dello Stato – Lavora con noi entro il prossimo 24 febbraio 2019.