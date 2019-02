Annuncio

Annuncio

Com'è noto, l'unica finestra della domanda di mobilità (di cui per i passaggi di cattedra e di ruolo, sia provinciali che interprovinciali, è riservato il 10% delle disponibilità) del personale scolastico si aprirà tra la fine del mese di aprile e inizio di maggio. Quest'anno ci sarà anche un'unica data (all'incirca a metà del mese di giugno) in cui saranno pubblicati tutti i trasferimenti, ciò permetterà di sfruttare per tempo tutti i posti che si rendono via via disponibili. La maggiore o minore possibilità di un docente di essere trasferito o meno da una Scuola all'altra, o da un regione all'altra, dipende dal punteggio di cui egli dispone. Quest'ultimo sarà valutato sulla base degli elementi indicati nell’allegato 2 del CCNI (i punteggi per la mobilità territoriale si trovano nella tabella A, quelli per la mobilità professionale nella tabella B).

Annuncio

La mobilità 2019/20 è riservata ai docenti in ruolo (art.2 comma 1 del CCNI), non potranno infatti partecipare i neo-immessi. Questi non avranno nemmeno la possibilità di effettuare la domanda per l'assegnazione provvisoria.

Mobilità solo per i docenti di ruolo

Alla domanda di mobilità per il personale scolastico, che si aprirà nei prossimi mesi, non potranno partecipare i docenti neoassunti. Essi, di fatto, saranno confermati in ruolo soltanto dopo il superamento dell'anno di prova e formazione. Inoltre, stando a quanto previsto dal CCNI 2018/19, i docenti neoassunti non potranno beneficiare neanche della domanda di assegnazione provvisoria, dal momento che quest'ultima non è consentita nello stesso anno scolastico di immissione in ruolo.

Tuttavia, per aumentare il proprio punteggio nella graduatoria di mobilità possono essere conseguiti ulteriori titoli valutabili.

Annuncio

I migliori video del giorno

Questi dovranno essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità. Il titolo valutabile che dà maggiore punteggio è rappresentato dal superamento di un concorso (12 punti). Anche i diplomi di specializzazione/perfezionamento biennale permettono di ottenere 5 punti in più. Alcuni punti possono provenire anche dai corsi di lingua, come ad esempio quello relativo alla nuova metodologia Clil (i punti attribuibili sono compresi tra 0,50 e un punto, dipende dalla tipologia di corso), ma un punto è previsto anche per un corso di aggiornamento linguistico per la scuola primaria.