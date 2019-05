Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico a nome del Garante per la protezione dei dati personali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola superiore mediatori linguistici, per il reclutamento di profili altamente preparati da disporre tramite le proprie organizzazioni.

Bandi di concorso a maggio

Sono stati banditi gli avvisi per presentare la proposta a partecipante del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali al fine della elezione per conto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le istanze possono essere inoltrate da soggetti che garantiscono autodeterminazione e che evidenziano un'avvalorata competenza in ambito della protezione dei dati personali con specifica allusione alle materie giuridiche o informatiche. Tale ruolo ha un decorso settennale e non è rinnovabile.

Inoltre, per tutto il suo arco di tempo, non è pensabile effettuare (a pena di decadenza) nessun lavoro professionale o di consulenza, né risultare responsabili o dipendenti di istituzioni pubbliche o private, né occupare funzioni elettive.

È possibile esibire la domanda di ammissione unicamente mediante PEC alla casella: garanteprivacy @ certcamera.it entro e non oltre domenica 19 maggio 2019. Per ulteriori indicazioni consultare il sito web ''Garante Privacy''.

Il Consiglio di Stato ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di consigliere di Stato. Al suddetto procedimento di selezione possono aderire le seguenti figure:

magistrati dei Tribunali amministrativi regionali;

magistrati ordinari e militari;

magistrati della Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato;

funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli organismi pubblici, con titolo dirigenziale, in questo caso, viene richiesta la laurea in giurisprudenza.

La domanda di partecipazione accompagnata dal curriculum vitae deve essere inviata entro domenica 26 maggio 2019.

Per visionare al meglio tutti i dettagli del sopracitato concorso contattare la ''GU n.33 del 26-04-2019'' o il ''Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

Altre posizioni aperte

La Ssml ricerca personale docente per l'anno 2019-2020, da assegnare presso l'area periferica di Belluno in Veneto. Sono richieste le seguenti risorse:

tedesco madrelingua per corsi di lingua tedesca e/o traduzione dall'italiano al tedesco;

spagnolo madrelingua per corsi di lingua spagnola e/o traduzione dall'italiano allo spagnolo;

inglese traduzione dall'inglese all'italiano.

Coloro che sono interessati a tali offerte di lavoro possono trasmettere il proprio cv all'indirizzo mail: ssml @ campusbelluno.it all'attenzione del direttore didattico dott.

Salvatore Mele e del Referente di Sede dott. David De Prà. Per ottenere maggiori informazioni connettersi sul portale internet ''Scuola superiore mediatori linguistici''.