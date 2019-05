Anche per il mese di maggio 2019, dalla fine del mese precedente è possibile conoscere l'importo del proprio stipendio. Dal 30 aprile, infatti, tutti i docenti e gli appartenenti al personale ATA ancor prima che venga caricato il cedolino, possono conoscere l'ammontare netto della loro retribuzione accedendo all'area "Consultazione pagamenti".

Stipendio di maggio 2019: l'importo dello stipendio è visibile su NoiPa

Numerosi docenti e appartenenti al personale ATA alla fine del mese di aprile hanno potuto già constatare che è possibile conoscere l'importo del proprio stipendio di maggio 2019.

Pubblicità

Alla fine del mese scorso infatti è stata disposta l'emissione ordinaria e poco dopo sono cominciati i caricamenti degli importi nell'area "Consultazione pagamenti" del sito NoiPa.

Come ormai tutti gli amministrati NoiPa ben conoscono, per poter visualizzare l'importo del proprio stipendio è necessario accedere alla propria area riservata utilizzando le credenziali in proprio possesso. Nella propria pagina personale si dovrà accedere alla sezione "Consultazione pagamenti" dove si potrà poi visualizzare l’importo dello stipendio di maggio 2019.

Si ricorda che se qualcuno non dovesse ancora visualizzare l’importo non bisogna preoccuparsi, poiché il caricamento avviene a scaglioni e sarà comunque terminato entro i primi giorni di questo mese.

Quando sarà caricato il cedolino di maggio 2019?

Ad oggi ancora non esiste una data certa sul quando il cedolino di maggio 2019 sarà caricato sul portale NoiPa e sarà visibile per tutti i docenti ed il personale scolastico. In genere il caricamento avviene intorno al giorno 16,17 del mese ma così come successo ad aprile, la data certa sarà comunicata sul sito NoiPa in maniera ben visibile sulla propria home nella sezione "Primo piano".

Pubblicità

Per essere sempre aggiornati sulle notizie NoiPa e soprattutto per sapere quando avverrà il caricamento del cedolino si consiglia di scaricare la sua app ufficiale disponibile sia per dispositivi Android sia iOS.

L'app è gratuita e permette di visualizzare e scaricare il cedolino stipendiale e la Certificazione Unica, di consultare le notizie del portale NoiPa e accedere direttamente all'assistenza per le funzioni disponibili sull'App.

Indennità di vacanza nello stipendio di maggio 2019

Gli amministrati NoiPa così come successo ad aprile, anche a maggio 2019 troveranno una voce stipendiale chiamata indennità di vacanza contrattuale.

Essa è una somma di denaro che viene erogata dallo Stato nell'intervallo di tempo che intercorrere tra la data di scadenza di un Contratto Collettivo Nazionale ed il suo rinnovo che, in questo caso, dovrebbe essere approvato nella prossima legge di bilancio dopo l'accordo tra i sindacati rappresentativi della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) e il Governo che si è avuto nei giorni scorsi.