Selezioni attualmente aperte per il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e dal titolo Uomini e donne. Per la famosa trasmissione, condotta da Maria De Filippi, si cercano candidati a prendere parte sia al trono classico che a quello over.

Trono classico

Casting in corso per il noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In particolare, per quanto concerne il cosiddetto trono classico sono state fissate le seguenti selezioni: il 14 giugno a Milano, presso lo 'Starhotels Ritz' (Via Lazzaro Spallanzani, 40), dalle ore 10:00 alle 16:00, e il 21 giugno a Catania, presso 'Il Principe Hotel Catania' (Via Alessi, 24), dalle ore 9:00 alle 16:00. In entrambi i casi è necessario portare con sè un documento di identità.

Casting per Uomini e Donne, trono classico e over

Gli interessati a partecipare ai casting in questione devono prima iscriversi facendo riferimento al sito web di Witty TV, compilando l'apposito form online. A tale proposito, innanzitutto occorre indicare i propri dati personali comprensivi del proprio codice fiscale, i riferimenti di contatto e le motivazioni per cui si desidera prendere parte al programma, in relazione alle quali si hanno a disposizione non più di 1000 caratteri. Si può inoltre indicare chi si vorrebbe corteggiare, ma questo è considerato un elemento facoltativo così come l'inserimento del proprio contatto Facebook o di quello Skype, o, ancora, del proprio telefono di casa.

Infine, tornando a quanto è da ritenersi obbligatorio, occorre caricare una fotografia e compilare tutto quanto riguarda l'informativa sulla privacy e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Si consiglia comunque di visionare, oltre al sito web di Witty TV, anche la relativa pagina ufficiale Facebook.

Trono over

Sono state fissate anche delle nuove selezioni per il trono over di Uomini e Donne. In questo caso i casting si terranno a Milano il 30 e il 31 maggio, allo 'Starhotels Ritz' (Via Lazzaro Spallanzani, 40), con i seguenti orari: il 30 dalle ore 12:00 alle 19:00 e il 31 maggio dalle ore 9:00 alle 16:00.

Per il trono over non è necessario iscriversi previamente ai casting e pertanto gli interessati possono presentarsi direttamente in base a quanto prima indicato. Resta il fatto che quanti lo desiderano possono comunque anticipare la propria candidatura compilando il relativo form online. Anche in questo caso occorre inserire i propri dati personali e di contatto, motivando il proprio desiderio di partecipare al programma e caricando poi una fotografia, passando infine a compilare tutto quello che riguarda la normativa vigente in tema di privacy.

Anche per il trono over è poi possibile indicare chi si vorrebbe eventualmente corteggiare in trasmissione.