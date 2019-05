Sono attualmente in corso le selezioni, curate dall'agenzia di casting Cineworld Roma, per trovare numerosi giovani, tutti comunque maggiorenni, di bellissima presenza e possibilmente con qualche precedente esperienza nel settore della moda, per la realizzazione di una nuova e importante fiction Rai. Le riprese verranno effettuate a breve. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici, modelli e modelle, per realizzare uno spot di una importante azienda leader nel proprio settore. Le riprese in questione verranno poi effettuate nel corso di questo mese di maggio e nel prossimo mese di giugno a Firenze.

Casting per una fiction della RAI e per uno spot aziendale

Una fiction Rai

L'agenzia Cineworld Roma, che vanta una vasta e pluriennale esperienza nel settore, per la realizzazione di una nuova fiction per la RAI cerca numerosi figuranti. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso giovani (solo maschi) di età compresa tra 18 e 25 anni e di bellissima presenza. Verranno preferiti coloro che hanno avuto in precedenza interessanti esperienze nell'ambito della moda. Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia, dove possono trovare tutte le ulteriori informazioni e dettagli per procedere all'inoltro della propria documentazione. Gli interessati comunque devono quanto prima registrarsi, sempre che non l'abbiano già fatto in precedenza in occasione di altri casting, sul sito web di Cineworld Roma.

Pubblicità

Uno spot aziendale

Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici, modelli e modelle, per la realizzazione di un nuovo spot per una rinomata azienda. Le riprese verranno poi effettuate a Firenze entro breve tempo. La richiesta è orientata nei confronti di donne e uomini di bella presenza, tutti di età tra 30 e 45 anni. Si precisa che possono candidarsi anche donne di colore e uomini di origine orientale. Gli interessati a prendere parte alle riprese del video devono quanto prima inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico-professionale, alcune fotografie (in primo piano e a figura intera), un video e uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingvideoespot@gmail.com.

Nell'oggetto della mail è assolutamente necessario inserire il proprio nome, il cognome e l'età. Una precisazione va fatta a proposito dello showreel di rimando a proprie precedenti performance, il quale può comunque essere sostituito da un link, ma il suo inoltro, unitamente quello del video, non verrà esaminato se inviato tramite wetransfer.