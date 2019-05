Stanno per scadere le domande per partecipare al concorso pubblico per assunzioni di 125 lavoratori in ambito sanitario. Il bando di concorso è stato indetto dalla ASL di Bari e pubblicato il 19 aprile sulla Gazzetta ufficiale. La scadenza delle istanze è fissata per il 19 maggio alle ore 23:59, cioè decorsi i canonici 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Numerose e varie le figure professionali in ambito sanitario ricercate.

Differenti profili ricercati

Il bando è destinato a diversi profili sanitari ma con molti requisiti comuni a tutti i profili. In tutto le posizioni aperte sono 125 delle quali:

25 ostetriche;

15 educatori professionali;

15 assistenti sociali;

10 tecnici della riabilitazione;

30 logopedisti;

30 fisioterapisti.

Parlavamo di requisiti comuni, tra i quali quelli classici di ogni concorso pubblico e cioè:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;

pieno godimento dei diritti politici e civili;

assenza di condanne penali;

assenza di dispense dallo svolgere mansioni per le Pubbliche Amministrazioni;

idoneità psico-fisica per le mansioni che si andranno a svolgere;

iscrizione al relativo albo professionale della posizione per cui si fa domanda.

I requisiti specifici per ciascuna figura professionale ricercata

Per tutte le posizioni occorre essere laureati con percorsi universitari triennali.

Per il ruolo di fisioterapista e per quello di educatore professionale occorre la laurea, naturalmente in fisioterapia per la prima figura ed in educatore professionale per la seconda. Necessaria la laurea sempre triennale in tecnica della riabilitazione psichiatrica per chi concorre per i 10 posti liberi di questo profilo. Laurea in ostetricia e laurea specifica per l’esercizio del ruolo di assistente sociale per le altre categorie messe a gara.

La domanda e le modalità di partecipazione al concorso

È il sito della Regione Puglia quello dove scaricare il bando con tutte le informazioni utili e quello su cui i candidati devono andare per presentare le domande di partecipazione. Infatti la modalità di presentazione delle domande è esclusivamente telematica attraverso il formulario che sul sito della regione è messo a disposizione degli aspiranti. La domanda deve pervenire entro le 23:59 del 19 maggio 2019.

Nella compilazione della domanda va indicato il profilo a cui ci si candida e la lingua straniera scelta per le prove, tra inglese e francese. Necessario anche versare 10 euro tramite bonifico come diritti per il concorso. Nel caso in cui le persone candidate ad ogni categoria siano superiori a 300, il bando prevede una prova pre-selettiva.