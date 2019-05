Attualmente, sono stati indetti alcuni bandi di concorso per conto di vari enti pubblici come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute. Tuttavia, sono in atto numerose assunzioni da parte di agenzie per il Lavoro a nome di aziende clienti. Si precisa che il personale richiesto deve essere in possesso di una laurea o di una qualifica professionale.

Bandi di concorso a maggio-giugno

La struttura di fisiologia clinica situata in provincia di Pisa (Toscana) ha proclamato una selezione, per titoli e colloquio, per l'accoglimento a tempo determinato per la durata di sei mesi di un ricercatore di livello III in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in scienze biologiche (classe DM 270/04) LM-06 ovvero lauree specialistiche in scienze biologiche (classe DM 509/99) 6/S, ossia diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle suddette classi di laurea;

padronanza della lingua inglese e della lingua italiana;

competenze negli applicativi informatici di base;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di ammissione deve giungere unicamente per via telematica usufruendo di un'applicazione informatica messa a disposizione nell'area concorsi del portale web del ''Cnr'' entro le ore 18:00 di giovedì 30 maggio 2019.

L'istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali collocato a Roma (Lazio) ha bandito una selezione, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo determinato di un ricercatore di III livello possessore dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (classe DM 270/04) LM-88 o scienze della politica (classe DM 270/04) LM62 o filologia, letterature e storia dell'antichità (classe DM 270/04) LM15 o giurisprudenza (classe DM 270/04) LMG01, ovvero lauree specialistiche in sociologia (classe DM 509/99) 89/S, scienze della politica (classe DM 509/99) 70/S, filologia e letterature dell'antichità (classe DM 509/99) 15/S, giurisprudenza (classe DM 509/99) 22/S, ossia diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle suddette classi di laurea;

comprensione della lingua inglese e della lingua italiana;

abilità nei sistemi informatici di base;

cittadinanza italiana o europea.

L'istanza deve pervenire soltanto telematicamente utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi della pagina internet del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche'' entro le ore 18:00 di lunedì 3 giugno 2019.

L'ente di calcolo e reti ad alte prestazioni sez. di Napoli (Campania) ha promulgato una selezione, per titoli e colloquio, per l'immissione a tempo determinato di un ricercatore di livello III detentore dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria informatica (classe DM 270/04) LM-32, in informatica (classe DM 270/04) LM-18, in ingegneria delle telecomunicazioni (classe DM 270/04) LM-27, ovvero lauree specialistiche in ingegneria informatica (classe DM 509/99) 35/S, in informatica (classe DM 509/99) 23/S, in ingegneria delle telecomunicazioni (classe DM 509/99) 30/S, ossia diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle suddette classi di laurea;

conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea.

Anche in questo caso, la domanda di partecipazione deve essere effettuata per via telematica avvalendosi di un'applicazione informatica reperibile sul sito online del ''Cnr'' entro le ore 18:00 di lunedì 3 giugno 2019.

Il Ministero della Salute ha attivato quattro Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 154 posti con la carica di dirigente sanitario farmacista, chimico, medico e medico veterinario, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea in farmacia e laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;

laurea in chimica;

laurea in medicina e chirugia;

laurea in medicina veterinaria;

iscrizione al corrispondente albo professionale;

padronanza della lingua inglese;

capacità dei dispositivi e applicazioni informatiche più in uso.

Le istanze devono essere presentate mediante A.R o trasmesse tramite PEC all'indirizzo: dgpob @ postacert.sanita.it (specificando il profilo di interesse) entro le ore 12:00 di lunedì 10 giugno 2019.

Altre assunzioni

La società Seltis di Roma ricerca full time profili esperti in qualità di avvocato-neo abilitato alla professione forense in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

abilitazione alla professione legale;

ottima padronanza della lingua italiana;

buona comprensione della lingua inglese.

Si precisa che la sede occupazionale si trova a Roma centro, con probabili trasferte (rimborsate) tramite l'area di Napoli (Campania).

Lo stipendio varia da 24.000 euro a 30.000 euro lordi annui.

L'ufficio Sapiens di Crema-Cremona seleziona full time risorse competenti in funzione di educatori in Rsa, con questi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione L-19;

laurea in scienze della formazione.

Da tenere presente che vengono presi in considerazione anche soggetti privi di esperienza, purché abbiano conseguito la laurea in scienze dell'educazione L-19.

L'azienda Quanta di Volterra in provincia di Pisa assume con un contratto a tempo determinato part time al mattino figure specializzate con il ruolo di coordinatore pedagogico, con i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in pedagogia, sociologia, psicologia, scienze per l'infanzia, scienze della formazione;

eventuale esperienza nel settore Pez (progetti educativi di zona).

L'incarico è di un anno e consiste in 29 ore a settimana per tre mattinate da 6 ore e 2 da 5,5 ore.

L'agenzia Manpower di Terni ricerca con un contratto di somministrazione part time a tempo determinato personale preparato con la carica di assistente sociale detentore dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea come operatore dei servizi sociali o laurea equipollente;

competenze giuridiche e culturali;

esperienza minima di un anno;

eccellenti qualità relazionali;

essere inclini all'ascolto;

flessibilità;

problem solving.

Per quanto riguarda la retribuzione oscilla tra i 600 euro e i 900 euro netti al mese.

L'azienda Randstad Italia di Chieti seleziona full time profili capaci con la mansione di operatore socio sanitario Oss anche senza esperienza. Tuttavia, per accedere a tale offerta di lavoro è opportuno essere in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti:

qualifica professionale di O.S.S. acquisita mediante enti accreditati con tanto di attestato di partecipazione al corso di 1000 ore;

essere disponibili al servizio part time di 32 ore settimanali, con l'orario di lavoro suddiviso su tre turni (diurni-notturni) e festivi;

si gradisce esperienza in tale impiego;

residenza nelle zone limitrofe alla sede lavorativa.

Gli assunti devono svolgere tale attività in località Portogruaro in provincia di Venezia. Coloro che sono interessati a tali opportunità lavorative possono reperire maggiori indicazioni collegandosi direttamente sul sito online ''InfoJobs'' e da lì selezionare il profilo di interesse nella sezione dedicata ''Offerte di lavoro'' oppure contattare il portale web dell'agenzia di lavoro di preferenza sopraindicata.