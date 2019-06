Sono tuttora in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di una importante produzione cinematografica e di una serie televisiva. Sono inoltre attualmente ancora aperte le selezioni di Samarcanda, una importante società del mondo dell'intrattenimento, per la ricerca di figure varie per numerosi villaggi turistici.

Selezioni Cineworld Roma

Per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico, Cineworld Roma seleziona attualmente donne di età compresa tra 20 e 40 anni di etnia araba, per riprese da effettuarsi poi a Roma nei prossimi giorni.

A tale proposito, le interessate devono inviare con la massima sollecitudine e urgenza la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie, al seguente numero telefonico tramite Whatsapp: 349/8641891.

Sempre Cineworld Roma cerca inoltre, per la realizzazione di una importante serie televisiva, due gemelli monozigoti maschi di 3/4 mesi di età. I genitori o i relativi tutori legali devono, a tale proposito, inviare a breve alcune fotografie dei bambini al seguente indirizzo di posta elettronica: minori @ cineworldroma.com.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, in entrambi i casi consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, peraltro alquanto utile anche per restare sistematicamente aggiornati su iniziative di rilevante livello e di notevole interesse.

Samarcanda cerca personale

L'importante società di intrattenimento e eventi Samarcanda cerca attualmente ben 1200 persone da assumere nell'ambito dei propri villaggi turistici per l'estate 2019.

Tra le varie attività per le quali sono in corso le selezioni possiamo innanzitutto menzionare quelle di ballerini, ballerine, istruttori di tennis, nonché di fitness ma anche di vela, hostess, tecnici, coreografi. Si cercano poi responsabili di miniclub e addetti agli stessi. Le attività indicate verranno svolte presso villaggi e centri turistici situati in Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Puglia, Veneto.

Tutti i candidati devono dimostrare rilevanti abilità comunicative e di contatto. Si precisa, poi, che verranno inoltre preferite le candidature di quanti sono in possesso di una buona conoscenza delle lingue straniere, tra cui, innanzitutto, inglese e tedesco. In tutto ciò, gli interessati a proporre la propria candidatura, devono far riferimento al sito web di Samarcanda joynsamarcanda. com/ joynnow, compilando successivamente, in modo alquanto accurato, il relativo form online.