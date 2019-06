Casting attualmente aperti per attori e comparse per un film prodotto dalla casa di produzione cinematografica indiana Odu Movies. Le riprese verranno effettuate tra Lucca e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di aspiranti modelle di tipo professionistico, da parte della rivista Marie Claire e del marchio Ovs.

Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e comparse (solo uomini) per la realizzazione di un film prodotto da Odu Movies, una casa di produzione indiana.

Le riprese verranno poi effettuate nel mese di luglio nell'ambito della provincia di Lucca. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata innanzitutto verso attori di età scenica compresa tra 20 e 50 anni, in possesso di una adeguata conoscenza della lingua inglese. Si cercano inoltre comparse, tra cui principalmente uomini che abbiano una certa dimestichezza con le arti marziali o che siano ben allenati fisicamente. I casting si terranno giovedì 13 giugno a Lucca, presso il Polo Tecnologico Lucchese (Via della Chiesa XXXII, n.

231), dalle ore 10:30 alle ore 18:00, con una pausa dalle 13:00 alle 14:00. Gli interessati a partecipare devono darne previa comunicazione mettendosi in contatto con la produzione facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @odumovies.com.

Proseguono le selezioni, a cura della rivista Marie Claire e di Ovs, per la ricerca di aspiranti modelle professioniste di età compresa tra 15 e 25 anni interessate a divenire i nuovi volti della rivista e del noto marchio.

Le selezionate prenderanno inoltre parte a campagne pubblicitarie, servizi fotografici e giornalistici nel settore della moda. Queste le nuove date fissate: 14 giugno a Jesolo (presso l'Ovs di Piazza Venezia, 20), il 12 luglio a Sanremo (presso l'Ovs di Via Giacomo Matteotti, 222/224), il 19 luglio a San Benedetto del Tronto (all'Ovs di Corso G. Mazzini, 183). Ogni volta le selezioni inizieranno alle ore 16:00 e si concluderanno alle ore 20:00. Inoltre, alla giornata dedicata ai casting faranno sempre seguito due giorni di shooting.

Le interessate devono presentarsi direttamente e, se minorenni, accompagnate dai genitori o dai relativi tutori legali. Chi preferisce può comunque anticipare la propria candidatura online inviando, oltre ai propri dati personali e di contatto, due fotografie e la dichiarazione di aver preso visione di quanto concerne la normativa vigente in tema di privacy, al seguente indirizzo di posta elettronica: modelsearch.casting @hearst.it. Anche in tal caso occorre comunque presentarsi a una delle tre selezioni indicate.