Avanti tutta con la riforma delle Pensioni nel segno della strada tracciata finora con l’introduzione della Quota 100 e la pensione di cittadinanza. Si chiama Quota 41 il prossimo passo della revisione del sistema previdenziale secondo il tabellino di marcia indicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in piena sintonia con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio.

Pensioni, sintonia Lega - Movimento 5 stelle: si va avanti nonostante richiami Ue

La bussola, ancora, una volta, è il contratto di governo, strumento utile per tenere salda l’alleanza e far fronte comune ai richiami che arrivano da Bruxelles a proposito dell’andamento dei conti pubblici e delle politiche economiche messe in campo sul fronte del lavoro e della previdenza, dal Reddito di cittadinanza a Quota 100, due delle misure simbolo del governo gialloverde guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Da Bruxelles "ci hanno mandato la lettera - ha detto il Ministro dell'Interno replicando alla Commissione europea - in cui ci chiedono di tornare alla vecchia legge Fornero: neanche morto, la vogliamo – ha sottolineato ancora una volta il leader de Carroccio durante un comizio nel Milanese - azzerare completamente".

Critiche a Quota 100 e reddito di cittadinanza da Forza Italia e Confindustria Giovani

Diverse, intanto, le critiche che continuano ad arrivare dalle opposizioni e dalle organizzazioni di rappresentanza al governo sulla questione previdenziale.

Pensioni, Salvini: ‘Tornare alla vecchia legge Fornero? Neanche morto’

"Bruxelles è fortemente preoccupata– ha dichiarato il deputato azzurro Renato Brunetta - dall'evoluzione della spesa relativa alle due misure bandiera di Lega e Movimento cinque stelle, ovvero – ha sottolineato - reddito di cittadinanza e Quota 100. Per questo motivo – ha aggiunto il responsabile economico di Forza Italia - potrebbe imporre un ridimensionamento degli stanziamenti dei due capitoli interessati”. ''La raccomandazione Ue all'Italia – ha dichiarato il leader dei Giovani di Confindustria Alessio Rossi alla luce dell'avvio da parte Ue della procedura d'infrazione per debito - infrange l'illusione di continuare a fare deficit senza guardare alle conseguenze. Quota 100 – ha aggiunto - sta tornando indietro come un boomerang e la Flat tax e reddito di cittadinanza – ha sottolineato - sono fatte a debito''.

Pubblica amministrazione e pensioni Quota 100, sindacati in piazza nella Capitale

Intanto, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil del pubblico impiego sabato 8 giugno scendono in piazza a Roma per chiedere al governo "un piano straordinario di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche" e "il rinnovo di tutti i contratti" degli statali per compensare di l'esodo accelerato dalla nuova Quota 100. "Quota 100, che prevede ulteriori pensionamenti – ha dichiarato in una nota la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan - deve essere accompagnata da un grande piano di assunzioni che dia risposte ai cittadini che hanno bisogno – ha sottolineato - di servizi efficienti e funzionali".