Al momento, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato vari bandi di concorso per conto di alcuni organismi pubblici come i comuni italiani, unione territoriale intercomunale e casa di assistenza per anziani, per l'inserimento di ulteriori figure professionali da disporre nelle aree di lavoro situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a giugno-luglio

Il comune di Modena (Emilia Romagna) ha proclamato una selezione pubblica, per prova selettiva, per l'attuazione di una graduatoria al fine di assumere profili con un contratto lavorativo a tempo determinato full time e/o part time per ruoli e supplenze dapprima pari o superiori a sessanta giorni, per istruttore educativo come educatore d'infanzia di categoria C, in possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione (classe L19);

laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;

diploma di laurea triennale (classe L19);

diploma di laurea magistrale delle classi: LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 scienze pedagogiche, LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e ulteriore classe di laurea magistrale equiparata a scienze dell'educazione di vecchio ordinamento.

Le istanze devono essere presentate entro lunedì 10 giugno 2019.

Per maggiori chiarimenti si può contattare il portale internet del ''Comune di Modena > Bandi di concorso''.

Il comune di Cascina in provincia di Pisa (Toscana) ha promulgato una selezione pubblica, per esami, finalizzata alla realizzazione di una graduatoria per l'immissione a tempo determinato part time o full time di risorse in qualità di istruttore educatore asilo nido di categoria C possessore dei successivi titoli di istruzione:

laurea o laurea magistrale acquisita in corsi riguardanti le classi pedagogiche o psicologiche;

master di I o II livello avente ad oggetto la prima infanzia per i soggetti che detengono la laurea in materie umanistiche o sociali e hanno svolto esami in discipline psicologiche o pedagogiche;

diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

diploma di liceo delle scienze umane, non ammessa l'opzione economico-sociale;

diploma di dirigente di comunità;

qualifiche equiparabili riconosciute dal Miur.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 1 luglio 2019.

Concorsi Scuola e Sanità: domande a giugno e luglio 2019

L'Uti Sile e Meduna di Azzano Decimo in provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posizioni con l'incarico di assistente sociale di categoria D1 da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato full time e da collocare tramite il comune di Azzano Decimo in ambito del servizio sociale dei comuni di Sila e Meduna. Per essere ammessi a tale procedura selettiva è opportuno possedere le seguenti qualifiche:

aver conseguito il titolo di studio che permette l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali in base alle norme in vigore;

padronanza a livello elementare della lingua inglese.

Le istanze possono pervenire per via telematica alla casella PEC: uti.silemeduna @ certgov.fvg.it entro le ore 12:00 di venerdì 14 giugno 2019.

Il comune di Brugherio in provincia di Monza e Brianza (Lombardia) ha istituito un concorso pubblico, per soli esami, per l'accoglimento a tempo indeterminato full time di tre assistenti sociali, di cui una posizione subordinata in base al risultato del procedimento di mobilità volontaria e un posto a seconda di una graduatoria che ha come obiettivo gli inserimenti a tempo determinato di assistente sociale di categoria D da ubicare nel campo dei servizi alle persone.

I titoli e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea triennale di nuovo ordinamento in scienze dei servizi sociali;

laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, servizio sociale e politiche sociali;

laurea di vecchio ordinamento in servizio sociale;

diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate a mano o spedite tramite A.R o trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.brugherio @ legalmail.it entro le ore 12:00 di domenica 30 giugno 2019.

Ulteriori ricerche in atto

La casa di assistenza per anziani ''A. Toblini'' di Malcesine in provincia di Verona (Veneto) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'introduzione a tempo indeterminato full time di tre operatori socio sanitari Oss di categoria B e posizione economica B1, di cui due impieghi destinati al personale dipendente a tempo determinato. I requisiti di accesso sono i seguenti:

detenere l'attestato di operatore socio sanitario;

cittadinanza italiana;

diritto elettorale attivo;

assenza di carichi pendenti.

Le istanze devono giungere entro sabato 8 giugno 2019.

Per visionare al meglio tutti i suddetti bandi di concorso consultare il sito ufficiale della ''Gazzetta Ufficiale > Concorsi per Figura''.