Sono in atto nuove offerte di lavoro da parte di diverse aziende come il Telefono Azzurro, Save The Children, Lega del Filo d'oro e Ai.Bi. Amici dei Bambini, con lo scopo di assumere ulteriori figure professionali in veste di educatori, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, avvocati, contabili e ingegneri, da collocare in varie sedi situate sul territorio italiano ed estero.

Posizioni aperte a luglio

Il Telefono Azzurro ricerca nuovo personale esperto con la nomina di addetto/a alle relazioni istituzionali, childline operator, communication specialist, euro-project manager, fundraiser senior e head of ICT, da assegnare presso le sedi di lavoro di Roma, Milano, Modena e con la disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.

I presunti candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea;

lauree umanistiche e in campo sociale;

laurea in materie economiche e management, comunicazione;

laurea magistrale meglio se in ingegneria informatica o simile;

saper usare perfettamente Google Analytics, Adwords, Keyword Planner, Facebook Insights e programmi di grafica come Adobe Illustrator e Photoshop;

conoscenza delle istituzioni, delle normative politiche e dei programmi dell'UE;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate in lingua inglese direttamente sulla pagina web ufficiale di Telefono Azzurro nella sezione "Lavora con noi'' entro venerdì 19 luglio 2019.

Save The Children seleziona soggetti con il compito di programme lead violenza assistita, programme coordinator sistemi di tutela e human trafficking trainer, da accogliere nelle sedi di lavoro di Roma e con i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea in materie giuridiche, economiche o sociali;

laurea in materie psicologiche o sociali;

ottima comprensione della lingua inglese sia scritta che orale;

eccellente conoscenza dei criteri d'accoglienza in Italia, del caso della tratta e grave sfruttamento sia a livello sessuale che lavorativo e della governance dei criteri anti-tratta in Italia.

Le candidature devono pervenire entro lunedì 1 e venerdì 5 luglio 2019.

Per ottenere maggiori informazioni è necessario consultare il portale internet ufficiale ''Save The Children > Posizioni aperte''.

L'AiBi. Amici dei Bambini assume personale con l'incarico di fundraiser, responsabile cooperazione internazionale ed educatore professionale da immettere in località Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

laurea o formazione pari in materie economiche, comunicazione, scienze politiche-internazionali;

laurea o diploma universitario;

laurea in scienze dell'educazione;

ottima comprensione della lingua francese.

Le domande di assunzione vanno inviate direttamente sul sito online ufficiale ''AiBi. Amici dei Bambini > Lavora con noi''. Tali annunci non hanno una specifica data di scadenza.

Altre opportunità lavorative

La Lega del Filo d'oro ricerca risorse qualificate con il ruolo di assistente sociale, operatore territoriale, educatore professionale, educatore e operatore tecnico di assistenza, da inserire nelle Province di Pisa, Novara, Modena e Monza e Brianza. Sono richiesti i seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in scienze sociali;

laurea in scienze dell'educazione;

qualifica di educatore professionale;

titolo socio-sanitario o socio-pedagogico;

qualifica di OSS operatore socio sanitario.

È possibile inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sulla pagina internet ufficiale della ''Lega del Filo d'oro > Lavora con noi''.

L'associazione non indica alcuna data di scadenza per la presentazione delle domande.