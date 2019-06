In queste settimane ci sono nuove opportunità lavorative per la professione di istruttore direttivo servizio scuola e cultura, assistente sociale e archivista. I bandi sono stati emanati dall'Unione Val d'Enza (istruttore scolastico), dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6 (assistente sociale) e dal Comune di Ferrara (archivista).

Avviso istruttore direttivo servizio scuola e cultura

L'Unione Val d'Enza ha indetto un avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato, nel ruolo di istruttore direttivo servizio Scuola e cultura.

Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso di: Laurea breve, laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in:

Lettere;

Filosofia;

Scienze dell’educazione e formazione;

Pregressa esperienza professionale presso amministrazioni pubbliche o in altre pubbliche amministrazioni.

Domanda di partecipazione

La domanda può essere presentata, secondo una delle seguenti modalità: direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Val d’Enza, mediante PEC o a mezzo raccomandata, entro il prossimo 8 luglio. Per eventuali informazioni è possibile reperire il testo completo dell'avviso, nel sito: unionevaldenza.it.

Concorso pubblico per assistente sociale

Il Consorzio Sociale Valle dell'Irno - Ambito S6 ha emanato un concorso per l'assunzione di due posti di assistente sociale a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito un Diploma di Laurea in Servizio Sociale o altri titoli equivalenti, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Invio della domanda

La domanda potrà essere consegnata a mano al protocollo dell'ente, oppure a mezzo raccomanda o tramite posta elettronica certificata.

La scadenza è fissata al prossimo 8 luglio. Il testo integrale del concorso è reperibile visitando il sito: consorziovalleirnos6.it - amministrazione trasparente - bandi attivi.

Selezione pubblica per archivista

Il Comune di Ferrara ha indetto un avviso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, con funzioni di archivista a tempo indeterminato. I canditi che intendono presentare la domanda devono essere in possesso di:

Laurea in Archivistica e Biblioteconomia;

Oppure, laurea specialistica o diploma di alta specializzazione in Beni Archivistici.

Presentazione della domanda

L'stanza deve essere presentata entro lunedì 8 luglio mediante uno dei seguenti modi: e-mail certificata, raccomandata o consegna a mano presso il comune.

Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il testo integrale dell'avviso di selezione è scaricabile, nel sito istituzionale del Comune di Ferrara, alla voce 'assunzione a tempo indeterminato'.