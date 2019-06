Sono attualmente in corso le selezioni di ragazze, per un ruolo da protagonista principale, finalizzate alla realizzazione del cortometraggio È Solo Una Storia, diretto da Emilia Natali. Le riprese verranno poi effettuate in provincia di Roma, per l'esattezza nei pressi del Lago di Nemi. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici finalizzate a realizzare un interessante spot pubblicitario per una concessionaria, a cura di Progetto Tangram. Le riprese in questo caso verranno effettuate a Pistoia.

Uno short film

Per realizzare uno short film dal titolo "È Solo Una Storia", diretto dalla regista Emilia Natali, sono in corso le selezioni per un ruolo da protagonista. Le riprese verranno poi effettuate nei pressi del Lago di Nemi, in provincia di Roma, tra il 4 il 7 luglio. In particolare, la richiesta è attualmente orientata verso una ragazza di età scenica compresa tra 25 e 27 anni, con occhi e capelli chiari (possibilmente lunghi), carnagione chiarissima, longilinea.

Casting per uno short film e uno spot pubblicitario

Le interessate devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e, se possibile, uno showreel di precedenti performance recitative, al seguente indirizzo di posta elettronica: esolounastoria @gmail.com. I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, al Teatro 4 di Cinecittà. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare la pagina ufficiale Facebook del film.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario per una concessionaria, le cui riprese verranno poi effettuate a Pistoia, Progetto Tangram seleziona attori e attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata verso tre attori di età compresa tra 30 e 45 anni e una attrice tra 25 e 35 anni, tutti dotati di forte espressività. Si richiede una notevole somiglianza a due personaggi de 'La Casa di Carta', ovvero a 'Tokio' e a 'Helsinky'.

A tale proposito sul sito web di Progetto Tangram è possibile vedere le foto in questione. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando tre fotobook, il link a uno showreel, un video di presentazione (girato con il cellulare e di durata non superiore a 30 secondi), tre selfie (scattati con il cellulare e senza trucco), il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: progettotangram @gmail.com.

Nell'oggetto va inserito 'CARTA PT'. Per reperire ulteriori informazioni sullo spot e relativamente all'inoltro della candidatura si rimanda al sito web di Progetto Tangram.