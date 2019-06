Lo scorso 24 giugno i quasi 20 mila candidati che hanno sostenuto la prova selettiva per diventare navigator, hanno conosciuto gli esiti. L'ente Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha infatti pubblicato sul proprio sito per ogni regione l'elenco dei vincitori e l'elenco degli idonei (i quali potrebbero essere chiamati a soddisfare eventuali fabbisogni). Ieri, giovedì 27 giugno il presidente dell’ANPAL Mimmo Parisi, ha confermato l'intesa raggiunta con le Regioni per l’assistenza tecnica che l'ANPAL Servizi presterà ai Centri per l’impiego, per il ricollocamento dei disoccupati.

A seguito dell'accordo raggiunto nel mese di luglio saranno avviati anche i contratti di collaborazione con le figure dei navigator, i quali saranno anche avviati al periodo di formazione previsto.

I navigator saranno contattati nei prossimi giorni tramite e-mail, all'indirizzo indicato nella fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il contratto di lavoro prevederà un contributo mensile che si aggira intorno ai 2100 euro lordi, più un contributo forfettario di 300 euro mensili previsti per le spese espletate per lo svolgimento della professione.

Il navigator per tutto il periodo del contratto dovrebbe ricevere un compenso totale di 27.338,76 euro all'anno.

Piano operativo Navigator

Il compito dei navigator sarà quello di accompagnare i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. L'attività che i navigator andranno a svolgere verrà illustrata nel Piano operativo già pianificato, durante i corsi di formazione previsti. In linee generali, la figura professionale del navigator andrà ad assistere i Centri per l’impiego nelle diverse fasi del processo di ricerca di lavoro, e punti di contatto tra lavoratori e aziende che sono alla ricerca.

L'Anpal Servizi precisa che con riferimento a quanto scritto da alcuni giornali circa l'utilizzo di un algoritmo differente rispetto a quanto previsto nel bando, che le graduatorie dei vincitori nella selezione navigator sono state fatte secondo quanto previsto dal relativo Avviso pubblico.

La valutazione dei quiz della prova selettiva si è basata su un sistema che ha visto attribuire un punto per ogni domanda esatta, zero per quelle sbagliate e un punteggio di meno 0,4 per gli errori o le risposte multiple.

Il punteggio minimo per superare il test è stato di 60 punti su 100. I navigator risultati vincitori sono stati pari a 2978, due posti in meno del disponibile (ciò dovuto alla provincia di Alessandria che ha coperto solo 14 posti dei 16 a disposizione), gli idonei totali 5.960.