Rimandata la pubblicazione del bando per il maxiconcorso della Regione Campania previsto per oggi 28 Giugno 2019, come inizialmente annunciato. Il concorsone metterà a disposizione 10.000 posti per laureati e diplomati, da inquadrare rispettivamente nelle categorie "D1" e "C1". Le figure professionali ricercate sono diverse: ragionieri, contabili, bibliotecari, docenti, assistenti sociali, avvocati ed altri.

De Luca spiega i motivi dello slittamento

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato ai microfoni di Radio Crc i motivi della scelta di rimandare la pubblicazione del bando.

Le ragioni sarebbero collegate all'approvazione e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una legge che consente una deroga alla mobilità. "Abbiamo deciso di aspettare questi giorni per non essere poi obbligati a fare la mobilità, cioè chiedere in tutta Italia se c'è personale della pubblica amministrazione che vuole venire a lavorare qui perdendo così il 20-30% dei posti di lavoro per i giovani che non hanno lavoro" ha dichiarato il presidente della Regione Campania. La nuova data è prevista dopo il 7 luglio, approssimativamente si parla del 9 luglio.

Quando e dove si svolgerà la prova preselettiva

Il sito Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato alla verifica e all’accertamento dei presupposti per ricorrere all’affidamento del servizio di locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive nell’ambito del Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Campania, di prossima pubblicazione.

Da ciò è possibile dedurre che la prova preselettiva si svolgerà a Napoli. Secondo le stime sono previsti circa 200.000 partecipanti. I turni giornalieri saranno due, e si svolgeranno per circa 10 giorni.

Per quanto riguarda le date, inizialmente la data era stata individuata a cavallo tra agosto e settembre. Con lo slittamento del bando, quasi sicuramente la prova preselettiva si terrà a settembre e le prove scritte a dicembre. Resterà da vedere se verrà rispettata la data fissata a marzo 2020 per l'inizio dei tirocini retribuiti della durata di 10 mesi.

Come prepararsi alla prova di pre selezione

La prova preselettiva verterà prevalentemente su quesiti di logica e di matematica, ma sono previste anche domande di natura critico-verbale, abilità visive e materie comuni per tutti i profili definiti dal bando. Il sito Formez Pa ha individuato ulteriori materie che potrebbero essere oggetto di prova: combinazioni, probabilità e problem solving. In attesa di ulteriori notizie a riguardo, non resta che augurare un caloroso in bocca al lupo per tutti gli aspiranti funzionari pubblici.