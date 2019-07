Attualmente, sono in corso nuove assunzioni destinate a personale professionale come educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori socio sanitari Oss per conto di alcuni comuni italiani e a nome di Openjobmetis s.p.a. agenzia per il lavoro e di Randstad in collaborazione con Vivisol azienda multinazionale leader nel settore dei servizi sanitari domiciliari.

Bandi di Concorso ad agosto

L'ambito territoriale n. 2 del comune capofila di Rosarno (Calabria) ha indetto vari avvisi di reclutamento con un contratto a tempo determinato e part time rivolti a 21 profili professionali con il ruolo di educatore professionale, psicologo e assistente sociale in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

Istruttore Direttivo Educatore Professionale 3 ubicazioni

laurea in scienze dell'educazione e della formazione;

patente di guida di tipo B.

Istruttore Direttivo Psicologo 4 impieghi

diploma di laurea specialistica in psicologia o diploma di laurea di vecchio ordinamento in psicologia;

iscrizione all'albo professionale degli psicologi;

patente di guida di tipo B.

Istruttore Direttivo Assistente Sociale 2 incarichi

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S) o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87);

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

patente di guida di tipo B.

Istruttore Direttivo Assistente Sociale 12 collocazioni

diploma di assistente sociale DPR n. 14 del 15/01/1987-diploma di laurea in scienze del servizio sociale (classe 6 o 39) L o diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 delle legge 341/90;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

patente di guida di tipo B.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in carta libera stilando il modulo allegato al presente bando e indirizzate al comune di Rosarno ufficio di Piano in viale della Pace, snc-89025 Rosarno (RC) all'ufficio protocollo del comune o trasmesse telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: comune.rosarno @ pec.comune.rosarno.rc.it entro le ore 12:00 di lunedì 12 agosto 2019.

Il comune di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta (Campania) ha bandito un procedimento di mobilità volontaria, per l'inserimento di un'assistente sociale da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time di diciotto ore di categoria D e retributiva D1 e da accogliere nell'ambito dei servizi sociali del comune di Santa Maria a Vico. Coloro che sono interessati a tale bando devono aver conseguito uno dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

laurea di cui all'ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 6;

laurea di cui all'ordinamento D.M. n. 270/2004 appartenente alla classe L-39 servizio sociale;

laurea specialistica o di II livello di cui all'ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 57/S;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali classe LM-87;

alte competenze di natura sociale e pedagogica.

Le istanze devono pervenire mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.comunesantamariaavico.it entro le ore 14:00 di giovedì 8 agosto 2019.

Il comune di Vignate di Milano (Lombardia) ha promulgato un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un ruolo in qualità di assistente sociale di categoria D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e da assegnare nell'ambito dei servizi alla persona. I requisiti specifici richiesti sono i seguenti:

diploma di laurea triennale appartenente alla classe 6, lauree in scienze del servizio sociale;

laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociale;

LM-87 servizio sociale e politiche sociali;

diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio sociale;

diploma universitario in servizio sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

La domanda di ammissione deve essere esibita in carta semplice compilando il modello allegato al vigente bando e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

al comune di Vignate in via Roma n.19 o trasmessa alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.comune.vignate.mi.it entro le ore 12:00 di lunedì 26 agosto 2019.

Ulteriori ricerche in atto

Workisjob ha pubblicato alcuni annunci da parte delle agenzie per il lavoro Openjobmetis con ufficio a Napoli (Campania) e Randstad in collaborazione con Vivisol con filiale a Roma e a Frosinone (Lazio), che ricercano nuove risorse qualificate in funzione di operatore socio sanitario Oss con le successive qualifiche e requisiti:

titolo di operatore socio sanitario Oss o diploma di scuola superiore;

esperienza in simile settore.

Per reperire maggiori dettagli e per aderire a tali offerte di lavoro consultare la pagina internet ''Workisjob > News > Openjobmetis agenzia per il lavoro'' o ''Randstad in collaborazione con Vivisol''.