Al momento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assumono nuovi profili altamente preparati. Si tratta di ingegneri, architetti, avvocati e contabili da disporre presso le sedi di lavoro situate in varie province e regioni d'Italia.

Bandi di concorso a luglio

Il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha indetto cinque avvisi di interpello per l'assegnazione di cinque posti, di cui una posizione di supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE, con specifiche conoscenze nel settore degli impianti elettrici e tecnologi, da svolgere tramite la nuova area del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cagliari, due collocazioni per la copertura dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, da attuare mediante Bosa ufficio circondariale marittimo Bosa di Cagliari e come manutentore unico nei pressi della Capitaneria di Porto di Cagliari, due impieghi per il conferimento del ruolo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione presso l'Arma dei Carabinieri di Latina Scalo di Roma e tramite la stazione dei Carabinieri Forestali di Guarcino (FR) di Roma.

Pubblicità

Pubblicità

Per tali selezioni vengono richiesti i seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria;

laurea magistrale in architettura;

abilitazione all'esercizio della professione di pertinenza;

iscrizione al rispettivo all'albo professionale.

Le domande di partecipazione devono giungere entro le ore 23:59 di martedì 16, giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 24 e venerdì 26 luglio 2019. Per visionare al meglio i suddetti procedimenti selettivi contattare il sito web del ''MIT > Amministrazione trasparente > Concorsi attivi''.

Pubblicità

Ulteriori posizioni aperte

Le Fs selezionano un esperto verifica e sanzioni da immettere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella società Busitalia Sita Nord s.r.l. con filiale a Firenze (Toscana) in possesso dei corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in giurisprudenza, economia, ingegneria;

esperienza di almeno 2 o 3 anni maturata in simili incarichi all'interno di società in ambito trasporti, meglio ancora se nel campo trasporto urbano o extraurbano, con la gestione del coordinamento di risorse umane;

abilità in diritto amministrativo, diritto penale, norme di orientamento di settore;

capacità dei processi di reporting;

preparazione dei più importanti sistemi aziendali, raggiunta tramite l'attuazione di servizi di ufficio amministrativi, management di supporto e cooperazione;

padronanza della lingua inglese minimo di livello medio superiore B2;

saper utilizzare in maniera ottimale excel, access, word, outlook e impianti di responsabilità;

eccellente efficienza nell'uso del linguaggio VBA ''Visual Basic for Application'';

avere l'attenzione necessaria al cliente esterno ed interno.

La domanda di ammissione deve essere effettuata direttamente sul portale online del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane'' entro domenica 28 luglio 2019.