Attualmente sono in corso alcuni bandi di concorso pubblico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al fine di assumere ulteriori risorse qualificate da accogliere nei propri organismi.

Bandi di Concorso a luglio

Il dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ha indetto un avviso di interpello per un posto di funzione dirigenziale di livello generale della durata di almeno tre anni.

Pubblicità

Pubblicità

Per l'assegnazione di tale ruolo è opportuno essere in possesso dei seguenti requisiti:

appartenere all'organico dell'incarico dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con precedenza ai dirigenti di I fascia a parità di capacità possedute;

esperienza di management nella direzione di organizzazioni articolate, con propensione all'esito e al problem solving;

avere una certa competenza del criterio sanzionatorio nell'agroalimentare, nelle tematiche relative agli apparati di qualità e documentazione nel settore delle regolamentazioni di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata, della pianificazione e conduzione delle risorse economiche e strumentali;

fluente padronanza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'UE.

Le domande di ammissione devono giungere entro il termine di dieci giorni lavorativi, a decorrere dal giorno seguente alla data di divulgazione del vigente avviso ovvero mercoledì 10 luglio 2019 mediante posta elettronica certificata PEC: icqrf.dipartimento @ pec.politicheagricole.gov.it o seam.direzione @ pec.politicheagricole.gov.it oppure spedite tramite A.R. raccomandata con ricevuta di ritorno ad uno dei successivi indirizzi: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo-dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari-segreteria del capo dell'ispettorato in Via Quintino Sella, n.

Pubblicità

42, 00187 Roma o Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali-segreteria del direttore generale in Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma oppure consegnate personalmente presso uno dei consecutivi uffici: Segreteria del capo dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, piano III, stanza n.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

308 o Segreteria del direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali. Per ulteriori informazioni consultare il sito online ''Mipaaft > Concorsi''.

Posizione aperta a settembre

L'agenzia Eurojust ufficio di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea situato in Aia (Olanda) ha bandito un concorso pubblico, per l'inserimento di figure altamente preparate in veste di assistente a tavolo nazionale Ast2.

Ai presunti concorrenti vengono richiesti i corrispettivi requisiti:

capacità lavorativa in un ambiente di contrasto, legale o giudiziario;

abilità di lavoro con i database;

ottima conoscenza della lingua inglese C1;

eccellente comprensione della lingua greca C1;

padronanza di ulteriori lingue dell'UE;

esperienza nel campo amministrativo o come assistente personale;

competenza nella compilazione di corrispondenza e documentazione in inglese e greco.

Si fa presente che tale procedura di selezione comporta un colloquio e una prova scritta.

Pubblicità

La domanda di assunzione deve essere presentata direttamente sulla pagina web di ''The European Union's Judicial Cooperation Unit'' entro lunedì 2 settembre 2019. Per reperire altre delucidazioni è possibile anche consultare il portale internet della ''Farnesina'' seguendo il percorso > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Unione Europea > Altre opportunità.