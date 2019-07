Il meccanismo della quota 100 arriva anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno dovuto aspettare fino ad agosto per via dell'apertura della finestra mobile di sei mesi. A partire dal primo agosto, infatti, circa 6.235 potranno lasciare anticipatamente l'attività lavorativa con i requisiti previsti dalla nuova normativa lanciata dal nuovo Governo Lega-stellato. Tuttavia, i dipendenti statali che accederanno al pensionamento, dovranno ancora aspettare per l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio visto che, nonostante sia già pronta la convenzione con l'Abi, si attende il parere positivo del Consiglio di Stato.

Stando a quanto riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", agli oltre sei mila pensionamenti, potrebbero aggiungersi altre tre mila unità nel caso in cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ultimerà la procedura di accertamento dei requisiti e dei certificazione delle trentuno mila istanze di prepensionamento pervenute: in questo caso, lasceranno il lavoro circa il 19 % dei lavoratori su un totale di 51 mila domande presentate.

Le pensioni degli Statali saranno provvisorie

Nonostante il meccanismo della Quota 100 abbia avuto un andamento lento, dal primo agosto, sono previste più di 6 mila uscite come affermato anche dal direttore generale dell'Inps Gabriella Di Michele. Tuttavia, i trattamenti previdenziali che saranno erogati a favore dei dipendenti del settore pubblico, sono ancora in via provvisoria in quanto le amministrazioni non hanno tuttora completato la trasmissione dei dati contributivi e pertanto, l'ente di previdenza potrebbe intervenire con ulteriori ritocchi sugli assegni.

"La comunicazione in tempo reale dei dati contributivi che abbiamo raggiunto per il settore privato ancora non c'è per la Pubblica Amministrazione", ha spiegato la Di Michele.

Inoltre, fra i 6.235 dipendenti pubblici che dal primo agosto potranno lasciare il lavoro per godersi il meritato riposo circa cinque mila sono i dipendenti di enti locali, altri due mila del Servizio Sanitario Sanitario mentre un migliaio sono i dipendenti dei vari ministeri; a questi, vanno ad aggiungersi anche circa 645 dipendenti dell'Inps.

A settembre, invece, sono previste altre sedici mila uscite per gli appartenenti al comporta scuola tra insegnanti e personale ATA che hanno già raggiunto i requisiti necessari richiesti dalla norma.

Tfs posticipato per gli Statali

Sempre secondo quanto riferisce "Il Sole 24 Ore", i neo-pensionati usciranno ad agosto con almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, non avranno la possibilità di beneficiare del pagamento anticipato fino a 45 mila euro del cosiddetto Trattamento di Fine Servizio in quanto la convenzione Abi sarebbe già pronto ma dovrà superare l'esame del garante sulla privacy, Antitrust e del Consiglio di Stato.

Nonostante i numerosi pensionamenti fra il settore privato e il pubblico impiego, non si dovrebbero superare le 205 mila unità.