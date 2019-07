Sono partiti i casting per l'importante film di produzione internazionale con l'attore Daniel Craig come interprete principale. Per il film, dal titolo Bond 25, si cercano attualmente numerose comparse. Le riprese si terranno tra Basilicata e Puglia. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni per la realizzazione di una sit-com e di un film drammatico per la casa di produzione X-Movie.

Un importante film internazionale

Sono aperte le selezioni per l'importante, quanto atteso film di produzione internazionale dal titolo Bond 25, con nel cast attori di grande prestigio come Daniel Craig (nei panni del personaggio principale, ovvero James Bond).

Si cercano attualmente circa 900 comparse, ambosessi maggiorenni. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche intorno al mese di aprile del prossimo anno e le riprese verranno effettuate a partire dalla seconda metà del prossimo mese di agosto tra Basilicata e Puglia, in special modo a Matera e a Gravina di Puglia. I primi casting si svolgeranno a partire dalla mattinata del prossimo primo agosto a Matera presso gli uffici della 'Spoletini Casting' (Paip 2) a Via delle Comunicazioni (come riferimento, accanto al bar 'Zelig 2.0'), per proseguire poi nei giorni successivi fino al raggiungimento del numero necessario di comparse.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di un documento di identità, del proprio codice fiscale e dei dati Iban. Bond 25 sarà prodotto da Eon Productions per Universal Pictures e Metro-Goldwin-Mayer. Appena avremo ulteriori informazioni e dettagli relativamente ad altri casting ve ne daremo notizia.

Alcuni progetti di X-Movie

Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di alcuni progetti della casa di produzione X-Movie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

In tale ambito possiamo menzionare innanzitutto una sit-com, le cui riprese verranno effettuate a partire dal prossimo mese di agosto, e un film drammatico, diretto dal regista Mario Santocchio, da girarsi dal mese di settembre. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@x-movie.it.

I casting si svolgeranno a breve ed esclusivamente su convocazione. Oltre ai due progetti in questione ne verranno realizzati un po' alla volta anche vari altri e pertanto consigliamo di proporre la propria personale candidatura anche nel caso non si sia direttamente interessati a prendere parte al film drammatico o alla sit-com.