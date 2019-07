Selezioni in corso di attori e attrici per il cortometraggio dal titolo I Miei Occhi, prodotto da Redibis film e da girare a Genova. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di MG Fiftyone per la realizzazione di due spot pubblicitari da girare tra Milano e dintorni.

Un cortometraggio

Per un nuovo cortometraggio prodotto da Redibis film e da girarsi nel mese di settembre 2019 a Genova nell'arco di quattro giorni, sono aperte le selezioni di attori e attrici.

Pubblicità

Pubblicità

Lo short film, dal titolo I Miei Occhi e diretto dal regista Tommaso Acquarone, ha già ricevuto il sostegno di varie istituzioni. La richiesta è indirizzata nei confronti di una attrice di 40 anni (età scenica), di bella presenza e con occhi chiari, e un attore di 20 anni (età scenica), abile come giocoliere e anche lui con occhi chiari. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, nonchè di uno showreel, due fotografie e del proprio curriculum artistico, a: magicmushroom.casting@gmail.com.

Pubblicità

Due spot pubblicitari

L'agenzia MG Fiftyone seleziona attori, attrici e comparse per uno spot pubblicitario per il web. Le riprese si svolgeranno il 25 e il 26 luglio nel milanese. La richiesta è orientata innanzitutto verso queste figure: un attore intorno ai 40 anni e un attore e una attrice di circa 30 anni, i quali saranno tutti tenuti a recitare alcune battute, due attrici di circa 25 anni e un attore sui 40 anni, senza battute.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Si cercano poi due comparse, ovvero un uomo di circa 40 anni e una donna sui 30 anni. Tutti i candidati devono risiedere tra Milano e dintorni. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e un paio di foto a: david@ mgfiftyone.it, inserendo nell'oggetto 'Spot Web'. Sono poi tuttora in corso le selezioni, sempre a cura di MG Fiftyone, per uno spot di carattere pubblicitario da girare a Segrate, in provincia di Milano, il 25 luglio.

A tale proposito, si cercano tre donne di taglia 40 e statura non inferiore a 1, 70, con stile androgino, bionde e con occhi azzurri. Si cerca inoltre un ragazzo di bella presenza, con capelli biondi e occhi azzurri, alto non meno di 1, 75. Si precisa che le caratteristiche riguardanti occhi e capelli sono assolutamente ritenute fondamentali. Per proporre la propria candidatura, in questo caso è necessario far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: simona@ mgfiftyone.it, inserendo nell'oggetto della mail 'Spot Segrate' e indicando nel testo dati personali e di contatto, taglia, altezza, numero di scarpe (le donne anche la misura del seno) e allegando poi un paio di fotografie.

Pubblicità

Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.