Selezioni attualmente aperte per il programma televisivo dal titolo EuroGames, che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Ilary Blasi assieme ad Alvin. Si tratta sostanzialmente della riproposizione televisiva della ben nota trasmissione televisiva Giochi senza frontiere, che non va in onda ormai da parecchio tempo. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la prossima edizione di Miss Italia.

EuroGames

Da tempo si parla del ritorno in televisione del noto programma dal titolo Giochi senza frontiere, che in passato riscosse peraltro notevole successo. La trasmissione tornerà a breve anche se con un nome differente, difatti si chiamerà EuroGames. Il programma, alquanto atteso da appassionati delle precedenti edizioni ma non solo, andrà in onda sulle reti Mediaset, per l'esattezza su Canale 5, e verrà condotto da Ilary Blasi assieme ad Alvin, così come definito nell'ambito della recente presentazione dei palinsesti televisivi.

Le selezioni sono già in corso da qualche tempo e le prossime si terranno a Tortona (Alessandria) sabato 21 e domenica 22 luglio, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico (Via Ammiraglio Mirabello). I casting sabato inizieranno alle ore 9:30 per concludersi alle ore 19:00, mentre domenica dureranno solamente dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione@ nonpanic.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, sport praticati, statura e peso.

La richiesta in questione è indirizzata verso soggetti particolarmente 'sportivi' e di età compresa tra 18 e 50 anni. Le riprese verranno poi effettuate a Roma a settembre e per i candidati selezionati è prevista, tra l'altro, l'intera copertura sia delle spese di vitto che di quelle di alloggio. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di far riferimento al sito della casa di produzione Nonpanic.

Miss Italia

Mercoledì 17 luglio a Perugia si terranno delle selezioni riguardanti la prossima edizione di Miss Italia. A tale proposito le interessate devono far riferimento al sito web del celebre concorso di bellezza, anche per informazioni generali e dettagli. Il 17 i casting si svolgeranno presso il Centro Congressi dell'Hotel Giò (Via Ruggero D'Andreotto, 19) del capoluogo umbro, a partire dalle ore 15:00 per terminare alle ore 19:00.

A seguire si terranno altre selezioni in zona, con il seguente calendario: a Massa Martana il 25 luglio, a Torgiano il 7 agosto, a Gualdo Tadino l'8 agosto. Sono comunque in preparazione ulteriori casting in tutta Italia. Ricordiamo che le vincitrici regionali accedono direttamente alla fase finale del concorso.