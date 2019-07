Sono attualmente aperte le selezioni per un film diretto dal regista Claudio Cupellini e prodotto da Indigo Film, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi tra Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, ballerini, comici e cantanti, senza limiti di età, per realizzare la nuova edizione del programma televisivo Amika Talent Show.

Pubblicità

Pubblicità

'La terra dei figli'

Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione del nuovo e importante film, dal titolo La terra dei figli, diretto dal regista Claudio Cupellini e prodotto da Indigo Film, una casa di produzione ben nota e di primo livello. Il film in questione si ispira a La terra dei figli, di Gianni Pacinotti, e la relativa sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in piena sinergia con Filippo Gravino e Giudo Iuculano, con i quali è attiva da tempo una proficua collaborazione, che ha portato anche di recente a realizzare interessanti film.

Pubblicità

Le riprese verranno successivamente effettuate tra Lazio, Emilia Romagna e Veneto, nel corso dei prossimi mesi di ottobre e novembre 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzi di età compresa tra 13 e 18 anni, anche del tutto privi di precedenti esperienze di carattere recitativo. Gli interessati a candidarsi possono presentarsi direttamente lunedì 15 luglio a Latina, a partire dalle ore 16:00, presso la sede di Latina Film Commission (Expo Latina, Strada Statale 156 dei Monti Lepini, Via dei Monti Lepini). I candidati minorenni devono assolutamente essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Amika Talent Show

Per realizzare un interessante programma televisivo in onda su rete nazionale e dal titolo Amika Talent Show, giunto ormai alla sua quarta edizione, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di concorrenti. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso soggetti (senza limiti di età) in possesso di talenti artistici particolari e comunque nei confronti di cantanti, attori, ballerini, comici.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni precise e dettagliate relativamente alla specialità artistica in ordine alla quale intendono presentarsi all'attenzione di pubblico e produzione, facendo riferimento alle indicazioni di contatto presenti sulla pagina ufficiale Facebook di Amika Talent Show. In alternativa, è comunque possibile inviare un messaggio di contatto e proposta di candidatura al seguente numero telefonico: 351/8227144.