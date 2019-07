Al momento vari istituti di credito come la Deutsche Bank, la Banca Finint e il Gruppo Unipol assumono ulteriore personale laureato e diplomato da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale e internazionale.

Posizioni aperte

La Deutsche Bank collocata a Francoforte sul Meno (Germania) seleziona risorse giovani neodiplomate di istituti tecnico-commerciali con eccellenti punteggi. Inoltre, si ricercano anche profili giovani neolaureati in possesso dei corrispettivi titoli universitari e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio;

laurea in ingegneria gestionale;

ottima padronanza della lingua inglese;

disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale e internazionale.

La candidatura può essere presentata direttamente sul portale web ufficiale della ''Deutsche Bank > Lavorare in Deutsche Bank''.

Da tenere in considerazione che non viene specificata la data di scadenza.

La Banca Finint con ufficio a Trento (Trentino Alto Adige) ricerca nuove figure con il ruolo di financial analyst, addetto/a alla contabilità, financial analyst-divisione servicer, programmatore java, specialista affari societari, back office officer, issuing agent e financial analyst per la divisione computation agent e tecnico area real estate da accogliere tramite le sedi di lavoro di Conegliano (Veneto) e Milano (Lombardia).

I concorrenti possono aderire solo se hanno conseguito i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma o laurea in materie economiche;

diploma o laurea in discipline tecniche-informatiche;

laurea in giurisprudenza;

laurea magistrale in architettura o ingegneria civile-gestionale;

laurea triennale in architettura o ingegneria civile;

diploma tecnico;

diploma di geometra;

fluente comprensione della lingua inglese;

buone competenze del pacchetto office.

La domanda di ammissione deve pervenire direttamente sulla pagina online ufficiale della ''Banca Finint > Lavora con noi > Posizioni aperte''. Anche per queste Offerte di lavoro non viene segnalata nessuna data di scadenza.

Altre assunzioni in atto

Il Gruppo Unipol con filiale a Bologna (Emilia Romagna) assume soggetti in funzione di contabile ciclo passivo (rivolto alle categorie protette), specialista controllo gestione, addetto sviluppo commerciale junior e addetto pianificazione commerciale-change management da posizionare nelle aree lavorative di Milano (Lombardia), Palermo e Catania (Sicilia). I partecipanti devono essere in possesso dei corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di ragioneria;

laurea almeno triennale in materie economiche;

laurea almeno triennale in discipline giuridiche;

laurea almeno triennale in materie statistiche;

laurea almeno triennale in ingegneria gestionale;

esperienza maturata nel settore alberghiero;

buona padronanza della lingua inglese;

saper utilizzare al meglio il computer.

È possibile proporre la propria candidatura direttamente sul sito web ufficiale di ''Unipol Banca S.p.A. > Lavora con noi > Posizioni aperte''.

Anche per tali opportunità lavorative non viene citata la data di scadenza.