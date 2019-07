Il 2019 è stato definito l'anno dei concorsi: il Governo, approvando lo scorso 25 ottobre il prospetto di legge Bongiorno, ha dato avvio ad un vero e proprio procedimento di svecchiamento della pubblica amministrazione. Attraverso quest'ultimo disegno di legge, infatti, è stato diffuso l'intento di applicare la manovra di turn over a 360° nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato e per quelle locali.

L'obiettivo principale è quello di andare a sostituire tutte le risorse che entro i prossimi tre anni, anche con l’introduzione della quota 100, non occuperanno più i propri posti di lavoro poiché andranno in pensione. In particolare sono in arrivo alcuni concorsi Regione: alcuni al nord in Emilia Romagna e uno al sud in Campania per un totale di 3.475 posti.

Nuovi concorsi regionali in Emilia Romagna per 1.300 posti

La Regione ha dato avvio ai procedimenti per circa 1.300 assunzioni.

Il cambio generazionale desiderato dal Ministro della Pubblica Amministrazione ha iniziato ad assumere concretezza: in seguito al già annunciato maxi-concorso in arrivo nel Sud Italia per la Regione Campania, è stato divulgata la notizia del concorso per l’Emilia Romagna. In questo caso non si tratta di un unico procedimento selettivo ma di diversi Concorsi Pubblici volti all’inserimento di risorse in molteplici settori della pubblica amministrazione locale.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente della Regione che si è mostrato soddisfatto dei propositi esauditi dopo quasi dieci anni in cui si era assistito ad una situazione di staticità. Per questo in Emilia Romagna, già a partire dei prossimi mesi, cominceranno a essere finalmente banditi i nuovi concorsi per la Regione. Il piano assunzioni porterà al reclutamento del personale sopracitato entro tre anni.

Stando ad alcune indiscrezioni, già da agosto saranno banditi sei concorsi, mentre un'altra parte di assunzioni è prevista tra ottobre e novembre del 2019.

Per scoprire i concorsi banditi e come candidarsi ad essi è necessario tenere sotto controllo il sito ufficiale della Regione dove saranno pubblicati gli aggiornamenti. I bandi saranno divulgati anche in Gazzetta Ufficiale.

Maxi-concorso Campania: ultime possibilità per candidarsi

Si avvicina la scadenza per presentare la propria candidatura al concorso Regione Campania che permetterà di assegnare 2.175 posti.

L'8 agosto il termine ultimo per inoltrare domanda per uno dei profili ricercati.

Stando alle indiscrezioni divulgate dall'Ente attraverso un post su Facebook, inoltre, le date di svolgimento della prova pre-selettiva oscilleranno tra la fine di agosto e settembre. Pertanto è necessario che coloro i quali intendono partecipare al concorso presentino al più presto la propria candidatura.