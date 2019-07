In queste settimane sono attivi alcuni Concorsi Pubblici per la professione di biologo, di assistente sociale e di assistente sanitario.

I bandi, con scadenza fissata fino alla metà di agosto sono stati emessi dall'ULSS9 - Scaligera in provincia di Verona (per biologo); dall'Azienda Locale BT Andria in Puglia (per assistente sociale) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (assistente sanitario).

Avviso pubblico biologo

Avviso pubblico indetto dall'ULSS9 - Scaligera, in provincia di Verona, per il conferimento di un incarico libero professionale, presso 'l'UOC Oncologia Medica di Legnago'. I candidati devono essere in possesso di:

Laurea in Scienze Biologiche o titolo equipollente;

Esperienza di almeno 3 anni in data management, gestione protocolli clinici.

Domanda di ammissione

La domanda deve essere consegnata, entro il prossimo 25 luglio a mezzo posta elettronica certificata. Il bando è disponibile, nel sito dell'azienda sanitaria.

Due posti per assistenti sociali

Il Servizio Sanitario Nazionale - Regione Puglia - Azienda Locale BT Andria ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di vari profili professionali, tra cui due assistenti sociali. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito: Laurea triennale in servizio sociale o scienze del servizio sociale; oppure altri titoli equipollenti, con iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione tramite procedura telematica, connettendosi al sito: sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, entro il 15 agosto. Per la partecipazione al concorso è necessario il pagamento della tassa di €.10,00. Il testo completo del concorso è disponibile, nel sito: sanita.puglia.it - sistema sanitario 'ASL Barletta, Andria, Trani' - Albo pretorio - concorso.

Selezione per assistente sanitario

L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha emanato un pubblico avviso, per assunzioni a tempo determinato in qualità di assistente sanitario. Coloro che intendono prendere parte al pubblico avviso devono aver conseguito:

Laurea triennale in Assistenza Sanitaria (classe L/SNT/4);

Oppure un Diploma universitario di Assistente Sanitario;

Iscrizione all'albo professionale.

Invio della domanda

L'invio della domanda deve avvenire esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito Internet: auslromagna.it.

La scadenza è fissata al prossimo 1° agosto 2019. All'istanza deve essere allegato: un documento di riconoscimento legalmente valido, il curriculum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore. Per ulteriori requisiti relativi alla presente procedura è possibile reperire il testo completo, nel sito: auslromagna.it > Informazione Istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.