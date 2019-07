Sono ancora attivi tre bandi in campo sanitario per la professione di tecnico biomedico, della prevenzione e infermieri. I Concorsi Pubblici sono stati emananti dal Grande Ospedale - Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria (tecnico di laboratorio biomedico), dall'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (tecnico della prevenzione) e dall'Asl di Pescara per il ruolo di infermiere.

Borsa di studio per tecnico di laboratorio biomedico

Il Grande Ospedale Metropolitano - Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria assegna una borsa di studio a un tecnico di laboratorio biomedico, presso l'UOC di Ematologia.

Pubblicità

Pubblicità

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di:

Laurea Triennale in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Esperienza nella gestione nell'uso dei farmaci nell'ambito onco - ematologico.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata, entro il prossimo 18 luglio. L'avviso pubblico è reperibile, nel sito di suddetta azienda sanitaria.

Bando di concorso per tecnico della prevenzione

L'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo ha indetto un bando di concorso, per l’assunzione a tempo indeterminato di un tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Pubblicità

Tra i requisiti specifici è richiesta:

Laurea in classe ministeriale SNT/04 - lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione;

Oppure diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta tramite procedura informatica, entro il prossimo 28 luglio. Il bando integrale è reperibile, sul sito istituzionale dell’azienda: ospedale.cuneo.it – sezione 'concorsi – avvisi di mobilità'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Avviso pubblico per infermiere

L'Azienda sanitaria locale di Pescara ha indetto un avviso pubblico, per l'assunzione di infermieri con contratto a tempo determinato, in possesso di esperienza presso 'sala operatoria multispecialistica'. I partecipanti devono essere in possesso di:

Laurea in Infermieristica appartenente alla classe SNT1;

Altri diplomi equivalenti:

Iscrizione al corrispondente Albo Professionale;

Documentata esperienza lavorativa di almeno due anni in qualità di C.P.S. – Infermiere, in ambiente Sala Operatoria Multispecialistica.

Domanda di ammissione

Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio: consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo Aziendale; inoltro mediante raccomandata o a mezzo posta certificata.

La scadenza è fissata al 10 luglio. Per ulteriori requisiti è possibile reperire, il testo completo dell'avviso pubblico, visitando il sito 'ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=569'.