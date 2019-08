Al momento sono ancora attivi alcuni Concorsi Pubblici in campo sanitario, nello specifico per il ruolo di psicologo di biologo e assistente sanitario. I bandi, con scadenza fissata fino al 12 settembre prossimo sono stati emanati, dall'ASST di Lecco (psicologo); dall'Istituto Superiore Sanità (biologo) e dall'ULSS 6 Euganea, per la professione di assistente sanitario.

Selezione per quattro psicologi

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco ha emesso un avviso di selezione, per il conferimento di quattro incarichi libero-professionali, nel ruolo di psicologo, finalizzati allo svolgimento di progetti regionali nell'area della neuropsicologia.

Tra i requisiti specifici è richiesto una:

Laurea in Psicologia;

Specializzazione in Psicoterapia;

Abilitazione all’attività di Psicologo;

Pregressa esperienza nell'area della neuropsicologia.

Domanda di ammissione

La domanda deve essere prodotta unicamente online, nel sito dell'azienda sanitaria, entro il prossimo 19 agosto. Per eventuali chiarimenti è possibile prendere visione dell'intero avviso, visitando il portale: asst-lecco.it/bandi-incarichi-libero-professionali/.

Concorso presso Istituto Superiore di Sanità

Pubblico concorso indetto dall'Istituto Superiore di Sanità con sede a Roma, per l'attribuzione di una borsa di studio, da fruire presso il Centro Nazionale della Ricerca su HIV/AIDS. I candidati che intendono inviare la domanda di ammissione, devono aver conseguito: una laurea in Biologia o altre lauree afferenti e non aver compiuto il 31esimo anno di età.

Invio della domanda

La domanda dovrà essere spedita, con uno dei seguenti modi: a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata, entro il 12 settembre prossimo. Ricordiamo che il bando è consultabile, nel sito web dell'Istituto: iss.it alla sezione 'lavorare all'ISS'.

Avviso per assistente sanitario

L'ULSS 6 Euganea di Padova ha indetto un avviso pubblico, per eventuale assunzione di personale, nel ruolo di assistente sanitario.

Tra i requisti generali e specifici è necessario:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Diploma di Laurea triennale in Assistenza Sanitaria;

Oppure, Diploma universitario di Assistente Sanitario;

Titolo equipollente.

Presentazione della domanda

L'istanza alla presente procedura dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, connettendosi nel sito: aulss6.veneto.it – sezione concorsi, entro il prossimo 26 agosto.

Il testo integrale del bando è disponibile, sul portale aziendale: aulss6.veneto.it.