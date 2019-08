Attualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore di Garda e di Como e le Ferrovie dello Stato Italiane hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di profili esperti da assegnare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bando di Concorso ad agosto

La Gestione Navigazione Laghi Italia ha bandito un concorso esterno, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio di ruolo in prova di personale con l'incarico di collaboratore di ufficio amministrativo fascia professionale 3^ da disporre presso l'unità complessa legale e contenzioso dell'area di Milano (Lombardia) della Gestione Governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Per aderire a tale procedimento di selezione è opportuno essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza o laurea specialistica-magistrale di nuovo ordinamento in giurisprudenza in base alle classi di laurea D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004;

possedere l'abilitazione alla professione forense;

aver preso servizio in ambito legale tramite un'amministrazione pubblica per minimo due anni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica;

non essere mai stati allontanati da un ente pubblico.

La domanda di ammissione deve essere spedita con una raccomandata con avviso di ricevimento A.R.

e indirizzata alla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como in via L. Ariosto n. 21, 20145 (MI) o consegnata personalmente all'ufficio segreteria della Gestione (medesima Via) entro le ore 16:00 oppure trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: naviges @ pec.navigazionelaghi.it entro martedì 27 agosto 2019.

Posizione aperta a settembre

Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane seleziona con un contratto lavorativo a tempo indeterminato ulteriori figure qualificate con il compito di specialista energia ed emissioni da accogliere all'interno della direzione centrale strategie, pianificazione, innovazione e sostenibilità nella sede di Roma (Lazio).

Per accedere alla suddetta procedura selettiva è necessario detenere i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale preferibilmente in economia o ingegneria gestionale;

diviene un plus anche la specializzazione in questioni ambientali e sistemi di gestione dell'ambiente e master in energia;

esperienza professionale di almeno tre anni maturata all'interno di aziende o società di consulenza strategica funzionanti nel settore della fornitura di energia, delle energie rinnovabili ed emissioni in atmosfera o operativi nella sfera dei trasporti o di altri servizi;

competenza di modelli di governance relativi all'utilizzo dell'energia, carbon management (gestione del carbonio), environmental risk management (gestione del rischio ambientale);

comprensione delle normative e delle linee guida di pertinenza dei sistemi di gestione dell'energia, delle diagnosi energetiche, degli standard di reporting, degli indicatori dettagliati di consumo energetico, reporting GRI, carbon disclosure project (progetto di divulgazione del carbonio);

preparazione basilare dei processi e delle tecnologie per l'efficienza energetica, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la diminuzione delle emissioni in atmosfera;

fluente padronanza della lingua inglese B1;

eccellenti abilità nei più importanti pacchetti informatici come microsoft office.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sul portale online ufficiale del ''Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane'' entro domenica 15 settembre 2019.