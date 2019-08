Nella Gazzetta Ufficiale n° 68 di martedì 27 agosto 2019 sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di coordinatore pedagogico e assistente sociale. I bandi, con scadenza al 26 settembre prossimo, verranno espletati presso l'Unione dei Comune Val d'Enza (per coordinatore pedagogico); al Comune di Treviglio e presso l'Unione Colline Matildiche (per quanto riguarda la professione di assistente sociale).

Bando coordinatore pedagogico

L'Unione dei Comuni Val d'Enza, ha emesso un bando pubblico, per la copertura di un posto a tempo determinato, nel ruolo di istruttore coordinatore pedagogico, da assegnare al settore “Scuola, cultura e comunicazion"' del Comune di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Tra i requisti specifici è richiesto:

Diploma di laurea abilitante, nelle classi di laurea magistrale: - LM 50; LM 57 o LM 85 (Scienze pedagogiche);

Oppure, Diploma di Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento).

Per quanto invece riguarda i candidati in possesso di una Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (classe 58/S) sono ammissibili solo coloro i quali siano stati titolari di un contratto/convenzione stabilito entro il 1 gennaio 2018.

Invio della domanda

La domanda dovrà essere trasmessa, con una delle seguenti modalità: consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Val d’Enza; spedita a mezzo posta con raccomandata o tramite PEC, entro il prossimo 26 settembre. Il bando è disponibile sul sito unionevaldenza.it.

Due concorsi per assistenti sociali

La Città di Treviglio, in provincia di Bergamo, ha indetto un avviso di selezione, per la copertura di un assistente sociale a tempo indeterminato.

I partecipanti devono aver conseguito una Laurea o Diploma in Servizio Sociale e l'iscrizione al corrispondente albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda va presentata entro il 26 settembre secondo uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata, consegnata a mano o tramite raccomandata. Alla domanda di partecipazione, i concorrenti dovranno allegare, la ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa di concorso.

Ricordiamo che il testo completo dell'avviso è reperibile, nel sito del Comune di Treviglio - sezione 'concorsi'.

L'Unione Colline Matildiche di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, indice un bando di concorso, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un istruttore direttivo assistente sociale. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di un titolo di studio abilitante all'iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali.

Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la domanda in uno dei seguenti modi: direttamente all'ufficio protocollo del comune, oppure utilizzando una e-mail certificata o a mezzo fax.

Il termine ultimo per la consegna dell'istanza di ammissione è fissato al 26 settembre prossimo. Il bando di concorso è pubblicato, sul sito istituzionale dell'Unione Colline Matildiche.