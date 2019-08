Al momento sono in corso nuove assunzioni a nome del consorzio Futura, di un comune italiano, della Fondazione Oasi e dell'Agenzia per il lavoro Selefor srl, per l'inserimento di ulteriore personale professionale con il ruolo di psicologo, assistente sociale, insegnante e operatore socio sanitario O.S.S. da assegnare mediante le proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso agosto-settembre

Il consorzio Futura ha decretato un avviso di selezione, per il reclutamento di 6 psicologi, da impiegare nel progetto ''Next 5-14'' per la realizzazione di servizi professionali per l'anno scolastico 2019/2020 tramite sei istituti comprensivi della provincia di Teramo (Abruzzo).

Le attività da svolgere sono le seguenti:

1 psicologo (sportello DSA);

2 psicologi (sportello BES);

1 psicologo (sportello cooperativo);

1 psicologo (sportello di orientamento);

1 psicologo (sportello abilitativo insegnanti).

Hanno la facoltà di concorrere a tale procedura selettiva coloro che sono in possesso dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in psicologia;

abilitazione alla professione del psicologo;

iscrizione all'albo A dell'ordine degli psicologi;

preparazione ed esperienze professionalizzanti certificate di almeno due anni in ambiti disciplinari della psicologia dello sviluppo, della neuropsicologia clinica e riabilitativa;

avere il domicilio nella città di Teramo e provincia.

La domanda di assunzione deve essere trasmessa all'indirizzo email: risorseumane @ consorziofutura.it entro martedì 6 agosto 2019.

Il Comune di Lacchiarella in provincia di Milano (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di profili esperti con l'incarico di assistente sociale di categoria D1, da accogliere in ambito dei servizi alla persona, cultura e istruzione, in possesso dei seguenti diplomi di lauree triennali, lauree specialistiche e lauree magistrali:

diploma di laurea triennale in scienze del servizio sociale;

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali.

La domanda di ammissione può essere consegnata personalmente o spedita tramite A.R.

raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.comune.lacchiarella.mi.it entro lunedì 16 settembre 2019. Per visionare al meglio tale procedura di selezione contattare il portale web ''Comune di Lacchiarella: Homepage > Bandi e Concorsi''.

Ulteriori posizioni aperte

La Fondazione Oasi ricerca risorse in qualità di insegnante per le scuole d'infanzia della provincia di Bologna (Emilia Romagna).

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

laurea in scienze della formazione primaria ovvero laurea magistrale, diploma magistrale o diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

abilitazione all'insegnamento nelle scuole d'infanzia;

residenza in zona;

automuniti.

È possibile inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sul sito online ''Oasi Lavoro > Lavora con noi''.

La fondazione in questione non segnala nessuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro Selefor srl seleziona soggetti con la mansione di OSS operatore socio sanitario con formazione complementare, da collocare nel nord Italia. Per accedere a tale procedimento selettivo è necessario possedere i consecutivi titoli di studio e requisiti:

qualifica di operatore socio sanitario e/o di operatore socio sanitario con formazione complementare acquisita presso istituzioni di formazione accreditati dalla regione Campania;

essere disponibili a trasferirsi nel nord Italia.

La candidatura previa registrazione va inserita con incluso il proprio curriculum vitae direttamente sulla pagina internet ''Selefor: Agenzia di formazione professionale e consulenza per... > Offerte di lavoro''.

Anche in questo caso, l'azienda non indica alcuna data di scadenza.