Il gruppo integrato di ambulatori specializzati nella diagnostica di laboratorio e per immagini SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare, le Aziende Multinazionali Farmaceutiche Novartis e Roche ricercano numerose risorse professionali con l'incarico di esperto, chimico, biologo, biotecnologo, informatico, statistico, ingegnere, avvocato e medico scienziato, da inserire presso le sedi di lavoro situate sul territorio nazionale ed estero.

Posizioni aperte

L'Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare SDN di Napoli (Campania) assume vari profili qualificati con il ruolo di esperto in gestione di Banche Biologiche, chimico esperto in biomarcature, esperto elaborazione Immagini, esperto bioinformatico ed esperto in management di progetti di ricerca. Per accedere a tali selezioni è opportuno essere in possesso delle corrispettive lauree e requisiti:

scienze biologiche;

ingegneria biomedica;

chimica;

biotecnologie;

informatica;

statistica;

ingegneria informatica;

materie scientifiche.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa telematicamente all'indirizzo email: cpersonale @ sdn-napoli.it o direzionescientifica @ sdn-napoli.it indicando nell'oggetto il profilo di interesse.

Per acquisire maggiori informazioni contattare il sito web ufficiale ''SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare'' direttamente al link: www. sdn-napoli.it/istituto/lavora-con-noi/.

L'azienda farmaceutica Novartis seleziona a tempo pieno personale competente con la carica di legal support & compliance officer (supporto legale e responsabile della conformità) da accogliere nell'area occupazionale di Torre Annunziata in provincia di Napoli (Campania).

Le qualifiche professionali necessarie per partecipare alla procedura selettiva sono le seguenti:

laurea in giurisprudenza;

fluente padronanza della lingua italiana e inglese scritte e parlate;

esperienza di 4 o 5 anni maturata in studi legali o società farmaceutiche o multinazionali in ambiti a norma.

Si ricercano anche soggetti in funzione di brand manager immunology da inquadrare con un contratto full time e da disporre nella zona di Origgio in provincia di Varese (Lombardia).

I candidati possono concorrere solo se possessori dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze, marketing o commercio;

diviene un plus la laurea scientifica;

ottima conoscenza della lingua italiana e inglese scritte e parlate.

La domanda di partecipazione deve giungere direttamente mediante il portale online ufficiale ''Novartis'' al link: https:// www. novartis.it seguendo il percorso > lavora con noi.

Altre ricerche in corso

La società farmaceutica Roche seleziona figure specializzate con la nomina di physician scientist ad principal global medical director multiple sclerosis and neuroinflammation (medico scienziato come direttore medico globale principale sclerosi multipla e neuroinfiammazione) da ubicare nelle sedi lavorative di Monza e Brianza (Italia), Basilea Città (Svizzera), Belgio (Bruxelles), Francia, Portogallo e Spagna.

I requisiti professionali e tecnici richiesti sono i consecutivi:

MD con significativa esperienza scientifica e clinica nel settore della sclerosi multipla neuroimmunologia;

alta preparazione nei risultati scientifici;

esperienza nella pratica clinica nel ramo della SM-neuroinfiammazione;

ottima comprensione della lingua inglese sia scritta che orale;

padronanza di altre lingue straniere.

La domanda di assunzione deve pervenire direttamente sulla pagina internet ufficiale ''Roche'' al link: https:// www. roche.com/careers/country/italy.htm. Da precisare che le sopraindicate posizioni aperte non hanno nessuna scadenza.