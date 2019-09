Il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano e l'Automobile Club d'Italia hanno indetto vari bandi di concorso pubblico per l'assunzione di diversi profili qualificati in qualità di ragioniere, contabile, informatico e tecnico amministrativo, da assegnare presso le proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre e ottobre

L'IPZS ha bandito una selezione pubblica, per l'inserimento di personale esperto in funzione di amministratore contabile da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato full time e da disporre tramite l'area occupazionale di Verrès ad Aosta (Valle d'Aosta) in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale-ragioneria;

competenza nella contabilità generale;

capacità nella contabilità industriale;

esperienza maturata in aziende di medie e grandi dimensioni;

inclinazione ad operare in gruppo;

abilità nel problem solving;

doti nella pianificazione e nell'organizzazione;

qualità informatiche;

fluente padronanza della lingua inglese;

diviene un plus la comprensione della lingua francese.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata soltanto telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: recruiting @ agiliumhr.com entro domenica 22 settembre 2019.

Per reperire maggiori dettagli contattare il sito online ufficiale ''Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano'' al link: https:// www. ipzs.it nella sezione > lavora con noi.

L'ACI di Torino (Piemonte) ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per l'accoglimento con un contratto lavorativo a tempo pieno e indeterminato di figure competenti da ubicare in area C, posizione economica C1, mediante l'ufficio di contabilità.

Per aderire a tale bando è necessario possedere le successive qualifiche professionali e requisiti:

laurea, laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea di vecchio ordinamento;

detenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

assenza di condanne penali;

diritto di voto attivo;

essere a norma con il servizio militare;

idoneità fisica al lavoro.

La domanda di ammissione deve pervenire con una raccomandata A.R all'indirizzo: Automobile Club Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia n.

210, 10134 Torino o consegnata a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo dell'Automobile Club Torino o in modalità telematica alla casella PEC: automobileclubtorino @ pec.aci.it entro le ore 23:59 di giovedì 3 ottobre 2019. Tale procedimento selettivo è visibile sulla ''GU n. 70 del 03-09-2019''.

L'ACI ha attivato un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di otto unità di personale, area C, livello retributivo C1, con l'incarico di specialistico informatico da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e da ubicare nella sede centrale dell'ente, in via Marsala n.8, e in via Fiume Delle Perle n.

24, a Roma (Lazio). È possibile proporre la propria candidatura solo se in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento attinente le corrispondenti materie:

informatica;

fisica;

ingegneria informatica;

matematica;

metodologie informatiche per le discipline umanistiche;

modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;

sicurezza informatica;

scienze statistiche;

scienze statistiche attuariali e finanziarie;

tecniche e metodi per la società dell'informazione;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettronica;

ingegneria gestionale;

ingegneria dell'informazione;

scienze e tecnologie informatiche;

scienze matematiche;

statistica.

L'istanza va inviata telematicamente utilizzando l'applicazione informatica accessibile sul portale web ufficiale ''Automobile Club d'Italia'' al link: www. aci.it seguendo il percorso > bandi di concorso > concorsi attivi entro giovedì 31 ottobre 2019.

Posizioni aperte a gennaio

L'ACI ha promosso un concorso pubblico, per esami, per l'immissione di sei unità di personale, area B, posizione economica B1, da assumere con un contratto a tempo pieno e indeterminato e da posizionare nelle corrispettive zone dell'Ente:

per la direzione area metropolitana di Milano , 1 posto;

per la direzione area metropolitana di Torino , 1 impiego;

per la direzione territoriale di Treviso , 2 dislocazioni;

per l'unità territoriale di Modena, 2 sistemazioni.

Per poter concorrere a tale selezione è opportuno detenere i consecutivi titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore);

buona e documentata conoscenza della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

non aver riportato condanne penali;

idoneità fisica all'impiego.

La domanda di adesione deve pervenire mediante la procedura informatica usufruendo dell'applicazione accessibile sulla pagina internet ufficiale ''Automobile Club d'Italia'' al link: www. aci.it seguendo il percorso > bandi di concorso > concorsi attivi entro venerdì 10 gennaio 2020.