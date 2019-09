Le Ferrovie dello Stato Italiane-Metropark e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno indetto vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro destinati a profili esperti in qualità di tecnico e architetto, da collocare nelle sedi occupazionali situate sul territorio italiano.

Bando di Concorso a settembre

Le Fs ricercano soggetti competenti in funzione di specialista gestione operativa e manutenzione da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da disporre presso la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Metropark S.p.A. di Napoli (Campania).

I partecipanti per aderire a tale selezione devono possedere le successive qualifiche professionali e requisiti:

laurea tecnica;

abilità di almeno cinque anni maturata in ruolo analogo;

conoscenza della normativa di natura codice degli appalti per i servizi di ingegneria e lavori;

preparazione nel settore della conduzione delle disposizioni contrattuali e del mantenimento regolare e straordinario;

saper gestire gli applicativi informatici.

È possibile partecipare alla suddetta procedura selettiva collegandosi sulla pagina internet delle ''Ferrovie dello Stato Italiane'' al link: https:// siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca o sul portale web ''Metropark'' al link: http:// www. metropark.it/ entro e non oltre domenica 15 settembre 2019.

Altre ricerche in corso

Il Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per le necessità di ufficio ha divulgato un interpello per l'attribuzione dell'incarico di direttore dei lavori-direttore operativo e coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva tramite lo staff dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza nello stadio di messa in opera. Il lavoro si svolge tramite la Caserma Cascino ubicata in Piazza San Bartolomeo n.

21, Lavori di miglioramento conservativo e assestamento a norma di 9 edifici di oltre 70 anni destinati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari (Sardegna). I concorrenti possono partecipare al suddetto avviso solo se in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in architettura;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale di competenza.

Gli aspiranti possono proporre la propria candidatura con incluso il curriculum professionale direttamente alla Segreteria di tale Istituzione entro le ore 23:59 di mercoledì 18 settembre 2019.

Da tenere in considerazione il fatto che il personale di ulteriori pubbliche amministrazioni devono essere forniti di dettagliato consenso dalla propria direzione di attinenza. Coloro che desiderano reperire più informazioni al riguardo hanno la facoltà di interpellare il sito online ufficiale del ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' al link: trasparenza. mit.gov.it.