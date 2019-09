Sono ancora aperte le selezioni per un importante concorso destinato a 'compositori' di canzoni e poesie con Mogol come presidente di giuria. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un video di una compagnia di assicurazioni.

Canzoni e poesie

Sono tuttora aperte le selezioni per il 'Concorso CET Scuola Autori di Mogol'. La giuria sarà presieduta da Mogol, noto compositore, produttore e personaggio di primo livello in ambito musicale.

Due i generi previsti, ovvero canzoni e poesie, e a tale proposito gli interessati a partecipare all'importante iniziativa devono inviare da uno a tre componimenti, su tema libero e senza indicazioni di lunghezza. Verranno premiati i primi dieci classificati e per il vincitore assoluto è prevista l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 3.500 euro. Per prendere parte al concorso è necessario inviare entro il prossimo 21 ottobre i propri dati personali e i riferimenti di contatto unitamente all'autorizzazione al trattamento dei propri dati in base alla vigente normativa in materia di privacy, allegando poi i propri componimenti, a questo indirizzo postale: 'Concorso CET Scuola Aurori di Mogol', presso Aletti Editore, Via Mordini 22 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma).

Per quanto concerne la scadenza per l'inoltro della documentazione farà fede il timbro postale della data di spedizione. Per quanti desiderano però inviare la propria candidatura tramite posta elettronica, è possibile far riferimento a: concorso@ alettieditore.it, inserendo in oggetto: 'partecipazione CET Scuola Autori di Mogol' e inoltrando quanto indicato in precedenza per la spedizione postale.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, anche in relazione alle fasi successive del concorso, consigliamo comunque di visionare previamente il sito web di Aletti Editore.

Un video

Casting attualmente in corso per la realizzazione di un video tutorial di una compagnia di assicurazioni. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronto dei seguenti ruoli attoriali: una attrice dai capelli neri e di 25 anni (ruolo: consulente), una attrice con capelli biondi e di età compresa tra 30 e 40 anni (ruolo: segretaria), un attore di 45 anni, con capelli brizzolati (ruolo: avvocato).

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando curriculum professionale e alcune fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: teresa.caschetta@ gmail.com. I casting si svolgeranno poi venerdì 27 settembre a Roma, esclusivamente su convocazione.