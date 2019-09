Sono attualmente aperti i casting per alcuni programmi della Rai, nel vasto ambito dei palinsesti dell'emittente nazionale pubblica, tra cui in particolare uno con Renzo Arbore.

Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, figuranti e comparse, per un cortometraggio dal titolo Ballerina e diretto dal regista Kristian Gianfreda. Le riprese in questione verranno effettuate a Rimini e zone limitrofe.

Programmi Rai

Selezioni aperte per programmi televisivi della Rai, tra cui in particolare un programma con Renzo Arbore.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata attualmente nei confronti di ambosessi dai 17 anni in su. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente (i minori accompagnati) mercoledì 25 settembre a Civitavecchia, presso l'Hotel San Giorgio (Via Garibaldi, 34) dalle ore 15,30 alle ore 18.

Ballerina

Selezioni in corso per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Ballerina e diretto dal regista riminese Kristian Gianfreda, che in precedenza si è fatto particolarmente apprezzare per il suo short film dal titolo Solo cose belle.

Per il nuovo corto, incentrato in buona parte sul fenomeno della prostituzione, si cercano nello specifico le seguenti figure: una bambina di età compresa tra 5 e 7 anni che sia alquanto spigliata e disinvolta sul set, un ragazzo tra 17 e 20 anni in possesso di una certa dimestichezza con il canto e in grado di suonare la chitarra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Vengono inoltre cercati: due ragazzi sempre della fascia di età tra 17 e 20 anni, tre studentesse di 17 anni, un uomo di 55 anni, con i modi di fare da bonario, una donna di 65 con struttura fisica robusta, un uomo intorno a 40 anni, robusto e con baffi, un uomo di 65 anni, con un viso da bonaccione e un po' in sovrappeso.

Tutti i soggetti appena indicati saranno chiamati a ricoprire ruoli attoriali, ma si cercano anche 5 adolescenti e 2 uomini di età compresa tra 40 e 50 anni come figuranti e varie comparse e generici di un pò tutte le etå.

Infine si cerca anche un cagnolino di piccola taglia addestrato.

Gli interessati a proporsi devono presentarsi direttamente mercoledì 25 o giovedì 26 settembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle ore 18,30, presso il Cinema Teatro Tiberio di Rimini, a Via San Giuliano 16. I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Quanti dovessero trovarsi nella completa impossibilità di partecipare alle selezioni possono inviare la propria candidatura a: shortballerina@ gmail.com, indicando dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie recenti e il proprio curriculum artistico.

Le riprese verranno poi effettuate nel prossimo mese di novembre tra Rimini e dintorni.