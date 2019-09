Casting aperti per un film di produzione indipendente, le cui riprese verranno effettuate a Torino e per un cortometraggio di produzione americana da girare a Roma.

Il Vaso

Per un film, dal titolo provvisorio Il Vaso, scritto e diretto da Michael Bertuol e di produzione indipendente, si cercano ruoli principali e secondari. A tale proposito, la Michael Bertuol Production in collaborazione con Golden Houre cerca le seguenti figure per ruoli principali: un uomo di 50 anni, particolarmente magro, un uomo della stessa età, dall'aspetto distinto ed elegante, una donna sempre di 50 anni, tre ragazzi e una ragazza di 20 anni, una donna di 30 anni con fisico atletico, un uomo di 60 anni.

Per ruoli secondari si cercano invece: un uomo di bella presenza e intorno a 40 anni, un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni, alto e di corporatura robusta o, in alternativa, basso e di struttura fisica massiccia, una coppia adulta, un gruppo di ragazzi tra 20 e 25 anni. Infine, la richiesta è orientata anche verso varie comparse. L'età indicata è sempre da intendersi come scenica, mai anagrafica.

Si precisa che verranno preferiti candidati residenti nell'ambito del Piemonte, tenuto conto peraltro che le riprese verranno poi effettuate nei mesi di ottobre e di novembre a Torino. I casting si svolgeranno il 27 e il 28 settembre proprio nel capoluogo piemontese, a Via Cagliari, 32 (non in sala casting ma all'angolo con Corso Verona), dalle ore 9, 30 alle 17, 30. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum, a: emiv1910@ gmail.com. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente il sito web di Torino Piemonte Film Commission.

Inconfeso

Per un cortometraggio dal titolo Inconfeso, prodotto dalla casa di produzione americana Underdog Inc., sono in corso le selezioni di attori. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nei primi quattro giorni del prossimo mese di novembre. A tale proposito si cercano una attrice tra 40 e 45 anni, di statura media e di bella presenza (ruolo: Sor Lucia), una attrice tra 16 e 17 anni, di altezza nella media, snella e con capelli scuri (ruolo: Lavinia), una attrice tra 30 e 40 anni, statura medio-bassa, capelli scuri e formosa (ruolo: Giuditta), un'attrice tra 60 e 70 anni, prosperosa, con capelli chiari e statura medio-bassa (ruolo: Sofia), un attore tra 25 e 30 anni, alto e robusto (ruolo: 'Galaxia'), un attore, tra 30 e 40 anni, con caprlli scuri e magro (ruolo: prete).

L'età indicata è sempre quella scenica. Gli interessati devono inviare, oltre ai propri dati e al curriculum, un photobook e il link youtube o, per wetransfer, quello di uno showreel o, quantomeno, un video di presentazione, a: production@ beunderdog.com, inserendo nell'oggetto il proprio nome e cognome e il ruolo per cui si propongono.