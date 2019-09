Le Agenzie Investigative Ponzi e Dogma ricercano nuove figure qualificate in funzione di tecnico informatico, responsabile commerciale, addetto ricerca dati e informazioni, agente e collaboratore investigativo, addetto alla divisione finanze, tecnico sicurezza informatica, operatore SEO, SEM e SMO, da posizionare nelle proprie strutture ubicate sul territorio italiano.

Posizioni Aperte

Ponzi Investigazioni seleziona profili esperti con l'incarico di tecnico informatico, commerciale interno e addetto ricerca dati e informazioni in possesso delle corrispettive qualifiche professionali:

Tecnico Informatico

conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, PHP, Linux e Microsoft.NET e applicativi Office, con dettagliata capacità su Excel;

saper attuare servizi di sistemista e management dell'infrastruttura hardware e software, progettazione e sviluppo software, compiti di manutenzione relativa ai programmi interni;

esperienza di 4-5 anni;

flessibilità operativa.

Responsabile Commerciale Interno

esperienza maturata in back office commerciale e/o nel settore del telemarketing;

competenze nell'impiego degli applicativi informatici;

inclinazione al problem solving;

attitudine all'attività commerciale;

essere in grado di gestire i contatti con i clienti;

gestione delle pratiche con inserimento dei dati nel gestionale.

Ricerca Dati e Informazioni

propensione al problem solving;

capacità nel gestire le telefonate e/o con l'ausilio di banche dati e indagini sul web, la ricerca e la raccolta di dati e informazioni;

esperienza maturata in call center-contact center di attività e/o in ambito informazioni economiche-commerciali.

Gli interessati a tali Offerte di lavoro hanno la facoltà di inoltrare il proprio curriculum vitae in formato word o pdf direttamente sul portale internet ufficiale ''Infoproviding Ponzi'' al link diretto: https:// www. ponzi.com/lavora-con-noi/. Non viene segnalata nessuna data di scadenza.

Altre ricerche in atto

L'Agenzia Investigativa Dogma assume nuove risorse con la carica di agente investigativo dipendente per incarichi investigativi elementari (C.I.IE.) a Milano (Lombardia) Torino (Piemonte) e Roma (Lazio). Per aderire è necessario possedere i successivi requisiti:

non aver riportato condanne penali;

disponibilità a trasferte e ad operare nei giorni festivi e negli orari serali e notturni;

diviene un plus la comprensione della lingua inglese;

competenze nei dispositivi e nei sistemi informatici;

inclinazione alla guida di autoveicoli;

non sono richiesti particolari requisiti formativi o professionali.

Dogma ricerca per la sede di Torino in stage divisione finance per un progetto formativo di orientamento stagista laureando/a o laureato/a con i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laureando/a o laureato/a in economia;

eccellente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Il tirocinio ha un decorso di quaranta ore settimanali ed è stabilito il pagamento di un rimborso mensile più la copertura assicurativa.

La medesima Agenzia Investigativa assume candidati con il ruolo di tecnico sicurezza informatica per la zona di Torino in possesso dei consecutivi requisiti:

buone abilità di ICT Security a livello rete e applicativi;

essere a conoscenza di tecniche e tecnologie per il monitoraggio dell'accesso in ambienti enterprise;

saper unire le questioni di sicurezza tecnologica con quelle di sicurezza logica;

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale.

Infine, si ricerca personale con la mansione di operatore SEO, SEM e SMO per l'area di Torino possessore delle seguenti qualifiche professionali:

gestire e sviluppare un piano editoriale SEO

pianificare e gestire campagne social, email e SEM

diviene un plus la padronanza della lingua inglese sia scritta che orale.

La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere effettuata direttamente sulla pagina online ufficiale ''Agenzia Investigativa Dogma'' al link diretto: https:// www. dogma.it/it/lavora.

Non viene indicata alcuna data di scadenza.