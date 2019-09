Selezioni in corso di attrici nonchè modelle per la realizzazione di un importante spot pubblicitario collegato al noto marchio di orologi Locman. Le riprese verranno successivamente effettuate a breve all'Isola d'Elba. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attrici per realizzare la puntata zero di una interessante sitcom da girarsi tra Bari e provincia.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare un importante spot di carattere pubblicitario (che andrà poi in onda sulle reti televisive nazionali) correlato al noto marchio di orologi Locman, si cerca attualmente una attrice/modella, di statura non inferiore a 1,70, dai modi di fare eleganti e di età compresa tra 20 e 35 anni.

Si tratta di uno spot ambientato negli anni sessanta le cui riprese verranno poi effettuate all'Isola d'Elba lunedì 16 e martedì 17 settembre. A tale proposito, oltre alla regolare retribuzione si prevede anche vitto ed alloggio. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare, quanto prima, dati personali, riferimenti di contatto, fotografie, showreel e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: f.castelluccio91 @gmail.com. I provini si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione.

Una sitcom

Il gruppo NTP sta tuttora cercando una attrice per un ruolo da protagonista nell'ambito di una sitcom attualmente in lavorazione. Stiamo parlando della puntata zero di una importante iniziativa per la quale in questo momento la richiesta è indirizzata nei confronti di una attrice di età compresa tra 20 e 30 anni, dal fisico snello e asciutto e in possesso di una buona dizione. Si precisa che le candidate devono avere la propria residenza nella città di Bari o nella relativa provincia.

Alla selezione farà seguito la partecipazione alla cosiddetta puntata zero e, successivamente, alla regolare presenza alle puntate vere e proprie della sitcom. Occorre precisare, tuttavia, che la retribuzione scatterà esclusivamente a partire dalle puntate successive alla zero. Le riprese partiranno entro la fine di questo mese di settembre 2019. Le interessate a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre una fotografia in primo piano e una a figura intera unitamente al proprio curriculum di tipo artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: ntproduzioni@ gmail.com.

Per quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli, sia sulla sitcom in questione che in ordine ai casting, consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook del Nuovo Teatro Popolare di Bari.