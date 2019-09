Al momento, la Direzione Coesione Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro, due Comuni italiani e la Città di Cernusco sul Naviglio hanno indetto vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di diversi profili professionali in funzione di psicologo/a, psicopedagogista e assistente sociale, da disporre nelle aree occupazionali dislocate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

La Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte ha bandito una selezione pubblica, per titoli, per l'inserimento di personale qualificato in qualità di psicologo/a per l'attivazione e la divulgazione aggiuntiva del progetto ''Da bambino a bambino: l'esperienza dell'adozione raccontata dai coetanei che l'hanno vissuta''. I concorrenti per aderire a tale avviso devono possedere i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in psicologia;

iscrizione all'ordine degli psicologi;

padronanza della lingua inglese e francese di livello B2;

esperienza minima di tre anni maturata in ambito dell'adozione nazionale ed internazionale;

competenza nella compilazione di progetti e nella gestione di ricerche;

capacità nell'organizzazione e management di provvedimenti di formazione con i genitori adottivi e con gli operatori;

essere disponibili a spostarsi in Italia e all'estero.

La Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte ha proclamato anche una selezione pubblica, per titoli, per l'accoglimento di figure preparate con l'incarico di psicopedagogista per il progetto ''Adozioni in rete''.

I partecipanti per concorrere al suddetto avviso devono possedere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in pedagogia ad indirizzo psicologico;

esperienza minima di tre anni acquisita durante l'attività sugli argomenti rivolti all'ente di adozione, soprattutto sulle questioni relative alla scuola e ai problemi scolastici degli studenti adottati;

competenza sistematica ed educativa nella preparazione di piani didattici personalizzati;

comprensione della lingua inglese e francese di livello B1;

saper gestire i sistemi operativi Windows;

capacità basilari di Photoshop e editori di video al fine di realizzare gli strumenti tecnici di divulgazione per piattaforme multimediali.

Le domande di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae devono essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

L'istanza può essere inviata in busta chiusa all'indirizzo: Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, via Magenta n. 12, 10128 Torino o trasmessa telematicamente mediante la posta elettronica certificata PEC alla casella: coesionesociale @ cert.regione.piemonte.it indicando nell'oggetto dell'email: ''Partecipazione a selezione esterna'': ''Da bambino a bambino'' o ''Adozioni in rete''. I sopraindicati bandi di concorso sono visibili sulla pagina web ufficiale della ''Regione Piemonte'' al link: htpps:// www. regione.piemonte.it seguendo il percorso > Concorsi Pubblici e mobilità esterna.

La Direzione Regionale INAIL per la Sardegna ha promulgato un avviso pubblico comparativo, per l'immissione di 6 risorse professionali con il ruolo di psicologo per l'attuazione di interventi di consulenza e/o sostegno psicologico a vantaggio degli assicurati Inail, dei loro parenti e dei familiari dei dipendenti deceduti sul lavoro. I posti a concorso vengono così suddivisi:

per Cagliari e Carbonia 2 posizioni;

per Nuoro e Oristano 2 collocazioni;

per Sassari e Olbia 2 impieghi.

Per concorrere alla sopracitata selezione è necessario detenere i consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale o specialistica in psicologia o diploma di laurea di vecchio ordinamento;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo degli psicologi, nella sezione A da minimo cinque anni;

non risultare alle dipendenze dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro.

La domanda di assunzione può essere consegnata a mano all'indirizzo: segreteria INAIL Direzione regionale Sardegna, via S.

Sonnino n. 96, Cagliari 09127 o inviata tramite il servizio postale o inoltrata mediante posta elettronica certificata PEC alla casella: sardegna @ postacert.inail.it entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre 2019.

Posizioni Aperte a ottobre

Il servizio organizzazione e gestione delle risorse umane del comune di Loano in provincia di Savona (Liguria) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'arruolamento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di soggetti con la carica di assistente sociale di categoria D in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

diploma di assistente sociale;

diploma universitario in servizio sociale;

laurea triennale di I livello in scienze del servizio sociale, servizio sociale;

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali;

abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, nella sezione A e/o B.

La candidatura può essere esibita personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

o trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: loano @ peccomuneloano.it oppure inoltrata mediante fax al numero: 019-675698 entro giovedì 3 ottobre 2019. Per reperire ulteriori informazioni interpellare la ''GU n. 70 del 03-09-2019''.

Il comune di San Giuliano Milanese in provincia di Milano (Lombardia) ha attivato una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato con il compito di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D. Le qualifiche professionali e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

diploma di laurea triennale o magistrale in servizio sociale;

abilitazione alla professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, nella sezione A degli assistenti sociali-specialisti e/o nella sezione B degli assistenti sociali;

conoscenza della lingua inglese;

competenze negli applicativi informatici.

La domanda di partecipazione deve giungere con una A.R. raccomandata con ricevuta di ritorno o telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: (comune.sangiulianomilanese @ cert.legalmail.it) entro le ore 12:00 di venerdì 4 ottobre 2019. Per ottenere più delucidazioni connettersi sulla ''GU n. 70 del 03-09-2019''.

La Città di Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano (Lombardia) ha istituito un concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale con la mansione di assistente sociale di categoria D in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

diploma di laurea in servizio sociale;

laurea triennale in scienze del servizio sociale e servizio sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

padronanza base della lingua inglese.

La domanda di ammissione al bando va indirizzata al Comune di Cernusco sul Naviglio e recapitata a mano o con una raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: comune.cernuscosulnaviglio @ pec.regione.lombardia.it entro lunedì 7 ottobre 2019. Per altre indicazioni collegarsi sul sito online della ''Città di Cernusco sul Naviglio'' seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso > bandi di concorso pubblico e mobilità in essere.