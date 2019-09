La Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13-09-2019 ha emanato vari bandi di concorso, per l'introduzione di diverse unità di personale in funzione di educatore asilo nido, insegnante scuola dell'infanzia, educatore professionale-animatore e assistente sociale, da dislocare mediante i propri organismi situati sul territorio italiano.

Bandi di concorso a ottobre

Il Comune dell'Aquila (Abruzzo) ha indetto due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per l'attuazione di due graduatorie per l'immissione di nuove risorse in qualità di educatore nido e di insegnante scuola dell'infanzia di livello 4S, a tempo indeterminato part time, da disporre presso il polo pedagogico Casetta Fantasia.

I corrispettivi titoli di studio sono i seguenti:

Educatore Nido

laurea di tre anni in scienze dell'educazione e della formazione;

diploma di laurea di vecchio ordinamento in pedagogia;

laurea specialistica-magistrale in scienze pedagogiche;

laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) in scienze della formazione primaria.

Insegnante Scuola dell'Infanzia

laurea in scienze della formazione primaria di vecchio ordinamento per l'indirizzo di scuola per l'infanzia;

laurea in scienze della formazione primaria di nuovo ordinamento.

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata spa, Via E.

Moschino n. 24, 67100 L'Aquila entro lunedì 14 ottobre 2019. Per reperire più informazioni collegarsi al link diretto: https:// www. afmlaquila.it/bandi-e-graduatorie.

Il Comune di Spoleto in provincia di Perugia (Umbria) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di 4 educatori di asilo nido di categoria C, a tempo pieno e indeterminato in possesso dei consecutivi titoli di istruzione:

laurea di tre anni e diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione;

diploma di laurea di II livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia, o materie umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

La domanda di ammissione va spedita con una raccomandata A.R.

all'indirizzo: Comune di Spoleto, Servizio Organizzazione Risorse Umane, Piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG) o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale in Piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG) o allo Sportello del Cittadino in Via Busetti 06049 Spoleto (PG) o trasmessa telematicamente alla casella PEC: comune.spoleto @ postacert.umbria.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli connettersi al link diretto: www. comune.spoleto.pg.it/nuova-amministrazione-trasparente/.

Altre ricerche in corso

Il Centro Servizi per Anziani ''Pietro e Santa Scarmignan'' di Merlara in provincia di Padova (Veneto) ha proclamato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di figure con l'incarico di educatore professionale-animatore di categoria D e posizione retributiva di ingresso 1, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali.

I titoli universitari di accesso sono i successivi:

diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione o pari.

La domanda di adesione deve pervenire alla Segreteria dell'Ente entro lunedì 14 ottobre 2019. Per visualizzare in maniera dettagliata tale selezione contattare il link diretto: www. csascarmignan.it/it/post.php?pld = 3531.

L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta (Campania) ha promosso un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'arruolamento a tempo indeterminato di soggetti con il ruolo di educatori professionali di categoria D e personale con la carica di assistente sociale di categoria D possessori dei corrispettivi titoli di studio:

Per i CPS Educatori Professionali

laurea di tre anni in educazione professionale;

iscrizione all'albo professionale.

Per i CP Assistenti Sociali

laurea di tre anni in servizi sociale o in scienze del servizio sociale;

iscrizione all'albo professionale.

La domanda di assunzione deve essere esibita tramite procedimento telematico entro lunedì 14 ottobre 2019.

Per valutare la suddetta procedura selettiva accedere al link: www. aslcaserta.it seguendo il percorso > concorsi e selezioni > comparto.