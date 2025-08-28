Ates e Leyla restano al centro della scena della soap tv If you love ma le loro scelte si intrecciano con quelle di Fusun, che non smette mai di tramare, tanto da denunciare Ates ai Servizi Sociali, e con la misteriosa figura della madre di Leyla, finalmente pronta a emergere dal passato. La settimana che va dal 31 agosto al 5 settembre 2025 si apre con l’evento che dovrebbe essere il coronamento dell’amore: le nozze tra Ates e Leyla. Tutto sembra pronto, tra festeggiamenti e promesse solenni, ma basta un microfono per trasformare la favola in tragedia.

Proprio durante la cerimonia, davanti agli invitati, Ates prende la parola e smaschera Leyla come truffatrice. La donna resta pietrificata: umiliata pubblicamente dall’uomo che amava e di cui cercava disperatamente l’approvazione. Non le resta che fuggire, seguita dai complici che scappano per evitare l’arresto. Fuggita da una festa che si è trasformata in processo pubblico, Leyla trova conforto in Firuze, una donna incontrata proprio durante il matrimonio. Con lei riscopre un calore materno che le era mancato per tutta la vita.

Ma Leyla non è soltanto una truffatrice smascherata. È una giovane donna che porta sulle spalle un passato ingombrante, che vorrebbe confessare ad Ates ma non trova mai il coraggio.

Umiliata, si rifugia nell’unico spazio che le resta: quello della sua verità interiore.

Fusun rovina Ates e chiama i Servizi Sociali

Fusun, dopo aver perso il controllo degli eventi, decide di passare al contrattacco e denuncia Ates ai Servizi Sociali, facendo arrivare ispettori alla villa. È un colpo bassissimo: usare i bambini come arma contro l’uomo che odia. E non si ferma qui. Tramite l’alleanza con Yakup, ricatta Leyla promettendo informazioni sulla madre, ma solo a condizione che Ates perda la custodia dei piccoli e la gestione dell’azienda.

Gli ispettori non si lasciano ingannare dalle apparenze: le tensioni degli adulti hanno conseguenze dirette sui più piccoli. Durante una gita al mare, Aydos rischia di sparire, episodio che evidenzia quanto i bambini siano vittime innocenti di un conflitto che non hanno scelto.

Paradossalmente, proprio questo incidente riavvicina Ates e Leyla: per un momento tornano a sentirsi una vera famiglia, anche se decidono di non abbandonarsi del tutto all’amore, temendo di ferirsi di nuovo.

Il mistero della madre di Leyla

La vera bomba narrativa arriva con il ritorno del passato. Yakup rivela a Fusun di sapere dove si trova la madre di Leyla. Allo stesso tempo, Firuze stringe un contratto con la casa di moda di Fusun, legandosi ancora di più alle trame della dark lady.

Il sospetto che Firuze possa essere proprio la madre perduta si fa strada. Ates decide di indagare, ma prima di ottenere risposte la passione prende il sopravvento: una serata turbolenta con Leyla si conclude con un bacio appassionato.

Poco dopo, Firuze confessa la verità ad Ates. Se Firuze è davvero la madre di Leyla, il destino della ragazza non sarà più lo stesso. E Ates dovrà decidere se restare al fianco di una donna il cui passato è più ingombrante di quanto immaginasse.

Mentre la coppia principale si dibatte tra amore e verità, anche i comprimari cercano la loro strada. Baris e Meryem, esausti della vita da truffatori, decidono di mollare tutto e fuggire insieme a Leyla. È la loro scelta di libertà, il tentativo di costruirsi un futuro diverso, lontano da inganni e ricatti.