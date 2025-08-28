Non basta dire che “succedono tante cose”: La Promessa ha saputo trasformare ogni trama in uno specchio delle fragilità e delle ossessioni umane. Nelle nuove puntate spagnole torna protagonista Eugenia. Vi ricordate chi è? La sorella di Cruz, che si finse madre di Curro. Condividerà di nuovo il letto con Lorenzo, una scelta criticata da tutti, prima della sua improvvisa scomparsa dal palazzo. Con lei svanirà anche l’unica speranza di scoprire che cosa accadde davvero a Dolores e poi a Jana.

In un palazzo dove tutti osservano e tramano, Eugenia incarna l’imprevedibilità, mentre Lorenzo si conferma tra i più inquietanti.

Davanti a Leocadia ammette di aver avvelenato Eugenia ancora una volta con il laudano. La crudeltà, però, si accompagna alla sua ossessione di tenerla sotto controllo. Di seguito, le anticipazioni.

Eugenia scompare dopo essere stata con Lorenzo

Il Duca di Carvajal e Cifuentes arriva a palazzo con l’aria dell’uomo elegante e impertinente, ma la verità è che Lisandro non è lì per caso: osserva, indaga, fa domande. Martina esplode contro di lui, ma non è la più colpita. Sarà Adriano a finire sotto osservazione, quando Lisandro scopre dettagli compromettenti sul suo matrimonio con Catalina.

Intanto, Eugenia, che ha ceduto di nuovo alle lusinghe di Lorenzo, scompare dal palazzo. Ora che si è ripresa dai lunghi anni in cui è stata costretta a sottostare alle cure per i nervi, peraltro fatte ad hoc per farla tacere in merito alla faccenda di Dolores - è pronta a raccontare ciò che sa.

E infatti di lei non si saprà più nulla. Chiaro che qualcuno ha tramato contro di lei, e che Lorenzo abbia usato per l’ennesima volta il suo potere per mettere a tacere la vicenda.

Un altro filone che appassionerà i fan è quello delle indagini di Lope e Curro. La loro alleanza li porta a conoscere Esmeralda, la misteriosa direttrice della gioielleria Llop. Lei custodisce segreti legati al tentato omicidio di Curro, ma li mette alla prova chiedendo di acquistare una pietra preziosa fuori dalla loro portata. Il gioco di enigmi continua con un pacco misterioso, al cui interno trovano un messaggio difficile da interpretare.

Samuel e Maria: lettere e baci proibiti

Samuel riceve una lettera inquietante dal vescovado.

Una minaccia? Un segreto della Chiesa? Intanto la sua amicizia con Maria prende una piega diversa, con un bacio che sorprende entrambi. E qui il tono cambia: in mezzo a trame politiche e manipolazioni, i giovani vivono emozioni autentiche, spesso più coraggiose di quelle dei nobili. Samuel e Maria rappresentano il futuro che vuole ribellarsi. Ma quanto resisteranno contro i segreti che li circondano? Staremo a vedere.