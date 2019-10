La Scala Società tra Avvocati e Legance Avvocati Associati ricercano nuovo personale esperto in funzione di giovane avvocato, collaboratore, assistente legale, analista, addetto alla segreteria, tecnico informatico, tirocinante e professionista, da inserire nelle proprie sedi di lavoro situate sul territorio italiano e all'estero.

Posizioni Aperte

La Scala Società tra Avvocati seleziona giovani avvocati da collocare nel settore del contenzioso bancario e nelle esecuzioni immobiliari, con competenze nei gestionali come l'EPC o di ulteriori software usati da banche e di EASYLEX, come gestionale interno nell'area di Milano (Lombardia).

Inoltre, si assumono collaboratori in qualità di giovane avvocato o un praticante abilitato da disporre in ambito gestione crediti NPLs, con capacità nel gestionale interno delle banche come EPC e LAWEB, da posizionare nella zona di Ancona (Marche) e di Milano. Invece per l'ufficio di Roma (Lazio) si ricercano collaboratori giovani avvocati da ubicare nel dipartimento NPLs e in grado di utilizzare gli applicativi informatici.

La Scala cerca un collaboratore avvocato e/o un praticante abilitato per la conduzione di servizi di due diligence, che comporta la valutazione e il recupero crediti non performing di origine bancaria. Si considera un plus la conoscenza di un gestionale interno delle banche come EPC e LAWEB. L'immissione avverrà tramite la sede di Milano, ma viene richiesta la disponibilità di effettuare spostamenti su tutto il territorio nazionale e probabilmente anche all'estero.

Per l'area di Milano si seleziona un tirocinante, preferibilmente laureato in giurisprudenza o in economia, per attuare servizi con il ruolo di assistente legale al back office in possesso di una buona preparazione nei sistemi informatici e di una certa esperienza nel campo amministrativo bancario, finanziario e legale.

Per il dipartimento di legal recovery (recupero legale) settore stragiudiziale, si assume un legal collector da accogliere nel gruppo legal collection.

Ancora per la zona di Milano si ricerca paralegal in supporto agli avvocati di studio nella compilazione di atti standard come pignoramenti, precetti e decreti ingiuntivi. Diviene un plus possedere la competenza nel gestionale Easylex. La Scala Società tra Avvocati seleziona per la propria sede di Milano un reporting & data analyst (analista di dati e rapporti) con la laurea in materie economiche, statistiche, ingegneristiche o qualifiche equivalenti, in supporto alle attività di performance management e project management (gestione delle prestazioni e gestione di progetto).

Lo studio legale cerca un/una addetto/a alla segreteria generale che ha conseguito il diploma o la laurea triennale o magistrale, da dislocare mediante l'ufficio di Vicenza (Veneto). Si assume un collaboratore esterno con la mansione di tecnico informatico in supporto del dipartimento IT di Milano. Il profilo deve aver acquisito la laurea in discipline informatiche e avere padronanza dei linguaggi di programmazione, tecnologie PHP, SQL Standard, Jquery, JSON e nel web Bootstrap, HTML, Javascript e CSS.

Infine, si selezionano tirocinanti neolaureati da impiegare presso il team legal collection e la squadra di esecuzioni immobiliari nel ramo bancario, da assegnare in località Milano. La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere redatta direttamente sul portale online ufficiale di La Scala Società tra Avvocati nella sezione 'lavora con noi > posizioni aperte'.

Altre ricerche in corso

Legance Avvocati Associati seleziona un professionista con un ottimo inglese per uno stage da effettuare mediante il dipartimento banking and finance di Milano. Invece, per la zona di Roma si ricerca, sempre per uno stage, un professionista con un fluente inglese e con competenze in diritto della concorrenza, da situare tramite il dipartimento UE, antitrust e regolazione. Lo studio legale assume laureati in giurisprudenza di età compresa tra i 24 e i 27 anni che abbiano maturato una determinata esperienza nel diritto del lavoro e con un'ottima comprensione della lingua inglese, da adibire presso il dipartimento di diritto del lavoro e delle relazioni industriali di Milano.

Si ricercano anche neolaureati o studenti imminenti alla laurea per uno stage retribuito di massimo cinque mesi e tre giovani professionisti con un'esperienza lavorativa non maggiore a quattro anni, con una eccellente padronanza della lingua inglese, da inserire nel dipartimento di corporate finance di Milano. La domanda di ammissione deve essere effettuata direttamente sulla pagina internet ufficiale di Legance Avvocati Associati nell'area "recruiting > glickon".