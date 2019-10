La Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di varie unità di personale in qualità di educatore, ricercatore e operatore socio sanitario OSS da collocare nelle proprie aree di lavoro situate sul territorio italiano.

Posizioni Aperte

La CRI seleziona nuove risorse professionali con l'incarico di educatore possessore dei successivi titoli universitari e requisiti:

laurea nel campo umanistico (lauree in scienze dell'educazione e della formazione, educatore professionale sociale, educatore nido, formatore continuo);

esperienza maturata in servizi socio assistenziali, residenziali, semi residenziali e/o domiciliari per soggetti con differenti fragilità socio relazionali come disagio psichico, senza fissa dimora, barbonismo domestico, tossicodipendenza, e tanto altro;

flessibilità;

empatia.

La Croce Rossa comitato area metropolitana di Roma Capitale (Lazio) ricerca ulteriori figure qualificate in funzione di Oss operatore socio sanitario in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma quinquennale professionale in ambito dei servizi socio sanitari;

esperienze minima di otto anni in servizi socio assistenziali residenziali, semi residenziali e domiciliari destinati a profili con differenti fragilità socio relazionali come disagio psichico, senza fissa dimora, barbonismo domestico, tossicodipendenza, e tanto altro;

flessibilità;

essere disponibili a lavorare su turni e notturno.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata direttamente sulla pagina web ufficiale della ''Croce Rossa Italiana'' nell'area > lavora con noi.

Bando di Concorso a novembre

L'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali UOS Napoli-Portici (Campania) ha bandito una selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con un contratto di lavoro a tempo determinato di profili esperti con il ruolo di ricercatore di III livello, per la realizzazione di attività di ricerca scientifica Studio ''in vitro'' dell'interazione di cellule umane con substrati polimerici, materiali 2D e scaffolds funzionalizzati con molecole bioattive e/o farmaci e della risposta infiammatoria nei criteri di rigenerazione-riparazione del tessuto osseo e osteocondrale nel settore del programma chiamato MEFISTO.

Per poter concorrere a tale bando di concorso sono necessari i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

padronanza della lingua inglese;

comprensione della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

godere dei diritti civili e politici;

essere in regola con il servizio di leva.

La domanda di partecipazione deve essere stilata e presentata soltanto con sistema telematico entro le ore 18:00 di giovedì 7 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni consultare il portale online ufficiale del ''CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche'' seguendo il percorso > concorsi > bandi pubblici-tempo determinato > in corso.