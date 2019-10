Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l'Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'immissione di varie unità di personale in qualità di operatore, capo reparto, coordinatore d'ufficio, specialista e collaboratore, da dislocare nelle aree di lavoro sparse sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

Le FS ricercano figure qualificate con il ruolo di operatore manutenzione armamento in grado di effettuare operazioni tecniche all'armamento a seconda del programma giornaliero dei servizi assegnati.

Oltre a ciò, si selezionano ulteriori risorse con il compito di capo reparto armamento con l'incarico di coordinare le attività e di gestire i programmi di lavoro all'armamento, decretati nel piano di servizi annuali. La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere presentata direttamente sul portale internet ufficiale delle ''Ferrovie dello Stato Italiane'' nella sezione > ricerche in corso. Si precisa che non viene indicata nessuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in atto

L'ATAP ha indetto un avviso di selezione, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti professionali con la mansione di coordinatore d'ufficio per il settore tecnologie, specialista tecnico-amministrativo per l'ambito acquisti, collaboratore d'ufficio per il reparto tecnico e operatore qualificato d'ufficio per la parte della contabilità e biglietteria, da assegnare presso gli uffici di ATAP SpA. I candidati possono concorrere al suddetto procedimento selettivo solo se in possesso di una delle lauree specialistiche (LS) o in alternativa delle lauree triennali o del diploma:

Coordinatore d'Ufficio

informatica (23/S);

ingegneria delle telecomunicazioni (30/S);

ingegneria elettrica (31/S);

ingegneria elettronica (32/S);

ingegneria informatica (35/S);

laurea triennale nelle classi di laurea in ingegneria dell'informazione (L08) o delle scienze e tecnologie informatiche (L31);

diploma di scuola media superiore nel campo tecnologico ad indirizzo elettronico, informatico, telecomunicazioni.

Specialista Tecnico-Amministrativo

diploma di scuola media superiore.

Collaboratore d'Ufficio Tecnico

diploma di scuola media superiore.

Operatore Qualificato d'Ufficio

diploma di scuola media superiore.

La domanda di ammissione deve giungere tramite la sede ATAP di Biella, Corso G.

A. Rivetti n. 8/b, 13900 Biella entro le ore 16:00 di giovedì 31 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli contattare il sito online ufficiale ''Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici-ATAP S.p.a'' nell'area > news.