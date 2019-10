L'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2019 ha reso noto diversi nuovi Concorsi Pubblici. In particolare ci sono dei finalizzati all'assunzione di vari ruoli professionali fra i quali: istruttore direttivo socio assistenziale (al comune di Broni, nel pavese), autista (al comune di Pitigliano, nel grossetano) e operatori di polizia locale e polizia municipale (presso il comune bresciano di Orzinuovi e all'Unione dei Comuni del Sorbara, nel modenese).

Bando pubblico per istruttore direttivo socio assistenziale

Il Comune di Broni, della provincia di Pavia, ha emesso un bando pubblico per l'assunzione di un posto di istruttore direttivo socio assistenziale a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici, i partecipanti devono essere in possesso di una laurea specialistica (classe 57/S); oppure una laurea triennale del servizio sociale o qualsiasi altro titolo afferente che consenta l'iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La domanda deve pervenire entro il 5 novembre tramite uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata; PEC o direttamente all'ufficio protocollo. Il testo completo del bando è reperibile, nel sito del Comune di Broni, nella sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Assunzione per un autista

La Città di Pitigliano, in provincia di Grosseto, ha emanato un bando per l'assunzione di un posto di autista di categoria B - posizione economica 'B 3', a tempo indeterminato.

Possono prendere parte al concorso soggetti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di primo grado e che siano in possesso della patente di guida categoria D.

Domanda di partecipazione

L'istanza va presentata, entro il 18 novembre tramite a mezzo raccomandata, o posta elettronica certificata o in alternativa consegnata personalmente all'ufficio predisposto. Gli interessati possono reperire il bando completo sul sito del Comune di Pitigliano.

Concorsi per polizia locale e municipale

Il Comune di Orzinuovi, in provincia di Brescia, ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di polizia locale. Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento di un: Diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità) e assolvimento dell'obbligo di leva (solo per i concorrenti nati anteriormente al 1986).

Presentazione della domanda

La domanda, deve essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Orzinuovi; mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo posta elettronica certificata: protocollo @pec.comune.orzinuovi.bs.it, entro il 22 novembre.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare, il bando di concorso, connettendosi al portale comune.orzinuovi.bs.it - home page.

L'Unione dei Comuni del Sorbara, in provincia di Modena, ha emesso un concorso pubblico per la copertura di un istruttore di polizia municipale, con contratto a tempo indeterminato. I candidati devono essere in possesso di:

Cittadinanza italiana;

Idoneità fisica, psichica e attitudinale;

Patente di guida categoria B;

Diploma di scuola secondaria (quinquennale).

Domanda di partecipazione

È possibile inviare la domanda di partecipazione, entro il 18 novembre, secondo uno dei seguenti modi: e-mail certificata; raccomandata o presentata all'ufficio protocollo dell'unione. La copia integrale del bando è pubblicata, nel sito: unionedelsorbara.mo.it.